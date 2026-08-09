Silverstone, una prima fila tutta Aprilia: pole a Martin davanti alle “private” di Fernandez ed Ogura

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Prima fila tutta Aprilia nel Premio di Gran Bretagna classe MotoGp. A Silverstone, conquista la pole position Jorge Martin con il team ufficiale di Noale davanti alle Trackhouse di Raul Fernandez e Ai Ogura. Quarto Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46, poi Marco Bezzecchi su Aprilia ufficiale, quinto e Marc Marquez, sesto, su Ducati ufficiale. Eliminato in Q1 Francesco Bagnaia su Ducati ufficiale: partirà 16/o. Nel pomeriggio, alle 17, la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend; domenica alle 14 la gara lunga.
domenica 9 agosto 2026 - Ultimo aggiornamento: 08:47 | © RIPRODUZIONE RISERVATA