Sky Motori 2025, una stagione da protagonista: con Formula 1 e MotoGP oltre 1.000 ore live

È il sottile legame che intercorre fra la magia e lo spettacolo a caratterizzare l'offerta di Sky Motori per la stagione 2025. Oltre alle esibizioni del mentalista James, tra i protagonisti della serata di presentazione dei palinsesti organizzata presso il ristorante Magma di Milano, e di Guido Meda, aspirante mago in uno spot televisivo che andrà in onda nei prossimi giorni, infatti, l'azienda è pronta a trasmettere (anche in mobilità su Sky Go e in streaming su Now) ben sedici campionati (ma sono ancora in corso le trattative con alcuni promoter per incrementare questo numero), per un totale di oltre 200 gare, 42 fine settimana e più di mille ore in diretta, di cui 100 tra approfondimenti, rubriche e studi. "Tutti i campionati con mezzi a due o a quattro ruote dotati di un motore è sulle nostre reti" ha commentato Marzio Perrelli, executive vice president di Sky Italia.



FERRARI E DUCATI, DUELLI IN ROSSO - Il piatto forte dell'offerta è rappresentato dal campionato del mondo di Formula Uno, in partenza il prossimo 16 marzo dal circuito di Melbourne, in Australia, e da una MotoGP pronta a scattare da Buriram, in Thailandia, nel fine settimana del 1° marzo. Forte della crescita in termini di ascolti fatta registrare da entrambe le discipline rispetto all'anno precedente, rispettivamente pari al +10 e al +12%, l'azienda è pronta a confermare il format attuale affiancando al live sulla pay per view dei ventiquattro appuntamenti stagionali anche la trasmissione in chiaro su TV8 dei GP italiani di Imola e Monza e di sei gare Sprint (in Cina, USA-Miami, Belgio, USA-Austin, Brasile, Qatar), mentre saranno sei i Gran Premi del Motomondiale (Qatar, Gran Bretagna, Mugello, Germania, San Marino e Portogallo) visibili live al tasto otto del telecomando, oltre a tutte e 22 le Sprint Race. A catalizzare l'attenzione degli appassionati sarà soprattutto il doppio confronto in casa Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che si preparano a sfidare Max Verstappen e le McLaren, e in Ducati, con Marc Marquez che affiancherà un Francesco Pecco Bagnaia quantomai desideroso di riprendersi il numero uno finito sul cupolino dell'Aprilia di Jorge Martin (presenti in sala anche l'amministratore delegato Massimo Rivola e Carmelo Ezpeleta, patron della Dorna). Grande attesa anche per il debutto di Andrea Kimi Antonelli in Mercedes. Oltre al messaggio inviato da Bagnaia, infatti, nel corso della serata di gala anche il giovane rookie bolognese ha mandato un saluto ai presenti ricevendo, in cambio, un caloroso in bocca al lupo da parte del suo concittadino, nonché grande campione di sci, Alberto Tomba.



FORMAT, GIORNALISTI, NOVITÀ - Dopo la riorganizzazione interna di fine 2023, per la nuova stagione Sky ha deciso di confermare in toto le squadre che si occuperanno sia di una F1 (in diretta sul canale 207 Sky Sport F1 e disponibile anche in streaming su Now e in qualità 4K) presentata ufficialmente qualche giorno fa alla O2 Arena di Londra, con Carlo Vanzini, Marc Genè, Ivan Capelli, Roberto Chinchero, Matteo Bobbi, Davide Camicioli, Vicky Piria e Mara Sangiorgio, con le incursioni dell'ex campione del mondo Nico Rosberg, che racconteranno in ogni dettaglio la 75esima edizione del campionato anche grazie all'ausilio dei professionisti di Race Anatomy F1 (fra gli altri Fabio Tavelli, Leo Turrini, Mario Miyakawa, Umberto Zapelloni, Luigi Mazzola e Carolina Tedeschi) e del Remote Service 2.0, mentre per quanto riguarda le due ruote Guido Meda e Mauro Sanchini festeggeranno la loro decima stagione in coppia per le telecronache insieme a Vera Spadini, Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni dai box, Rosario Triolo e Mattia Pasini. Tra le novità spicca il cosiddetto TV Coach, un'evoluzione nell’utilizzo dello SkySportTech con l'analisi in tempo reale delle immagini di pista. Oltre all'impegno sul campo, con grande attenzione ai dettagli su quanto accade in pista, anche con gli onboard, e dietro le quinte, cresce l'offerta con approfondimenti e speciali dedicati infrasettimanali.



SKY MOTORI (CON EUROSPORT): L'OFFERTA NEL DETTAGLIO - Da gennaio a dicembre, dalla Dakar fino all'ultimo appuntamento stagionale del campionato del mondo di Formula Uno. Ma nella rosa delle sedici serie trasmesse live da Sky trovano spazio nel palinsesto anche la Formula 2, la Formula 3 e la Formula Academy (con il commento di Andrea Sillitti e Vicky Piria), la Moto 2, la Moto 3, la MotoE e una Superbike in partenza nel fine settimana da Phillip Island, in Australia, con la diretta live di tutti i dodici round stagionali su TV8. E poi, ancora, il Mondiale Rally Wrc scattato a metà gennaio da Montecarlo, la NTT IndyCar Series (già confermata fino al 2027), il Dunlop CIV - Campionato Italiano Velocità e il GT World Challenge Europe powered by Aws. Tutti da seguire sulle frequenze di Eurosport anche il Fia World Endurance Championship, con la 24 Ore di Le Mans del prossimo 15 giugno, il campionato del mondo di Formula E, il nuovo TCR World Tour, il Mondiale motocross MXGP of Sardegna a Riola Sardo e il Monster Energy MXGP e la serie SGP di Speedway. Un'offerta completa, dalle due alle quattro ruote, dalla pista alla strada, per una realtà che anche quest'anno si definisce "La casa dei motori".