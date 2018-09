Smart EQ fortwo e-cup, nel weekend a Vallelunga la 3^ tappa del divertente monomarca elettrico

ROMA – I nuovi assi del volante del primo campionato monomarca elettrico tornano in pista nel fine settimana a Vallelunga, terza tappa del circuito Smart EQ fortwo e-cup. Dopo le passerelle di Roma, in occasione della prima gara italiana di Formula E, e di Torino (durante il Salone dell'Auto Parco Valentino), e le gare di Misano Adriatico e Milano, sabato e domenica la competizione approda nel Lazio.

La tascabile da corsa a zero emissioni è stata alleggerita di circa 150 chilogrammi con elementi in carbonio. In versione da competizione ne pesa circa 750. Dispone inoltre del roll-cage abbinato alla cellula tridion. Il set-up è stato adattato alle esigenze di gara con l’adozione di nuove molle e nuovi ammortizzatori. Diciotto le vetture in griglia a Vallelunga. Il campionato è aperto ai giovani con almeno 16 anni. Le vetture sono omologate secondi gli standard Aci Sport/Fia.

Dopo le prime due tappe (4 gare) al comando della classifica assoluta ci sono Fulvio Ferri e Piergiorgio Capra con 58 punti ciascuno. Il terzo, Marco Panzavuota, accusa appena 7 punti di distacco. Silvia Sellano (24) guida la graduatoria femminile, Alberto Lembo (22) quella dei senior e Silvia Simoni (30) quella riservata agli junior.

Enel, partner del trofeo monomarca, ha progettato e realizzato per il circuito di Valleunga le varie stazioni di ricarica che consentiranno ai piloti a zero emissioni di effettuare i necessari rifornimenti di energia. Dopo il grande successo riscosso dall'ePrix dell'Eur, gli organizzatori hanno voluto valorizzare la smart EQ fortwo e-cup pubblicizzandolo con più di 800 manifesti affissi nelle zone strategiche della capitale. Le due prove saranno trasmesse in esclusiva in diretta streaming sui canali soci di Mercedes Benz Italia sia sul sito di Sport Mediaste sia dagli organizzatori del trofeo. Il commento è stato affidato a Fiammetta la Guidara ed a Camilla Ronchi. Le prove libere sono in programma tra le 9 e le 9.20 di sabato e quelle ufficiali tra le 12.45 e le 13.05. Gara 1 si disputa alle 9 della domenica e gara 2 alle 15.50. Il quarto e ultimo appuntamento è in calendario al Mugello il 27 e 28 ottobre.