Smeets, Volkswagen Motorsport: «Un'impresa straordinaria in così poco tempo»

COLORADO SPRINGS - La felicità in casa Volkswagen è tangibile subito dopo l'impresa della I.D. R alla Pikes Peak 2018. Sven Smeets, direttore Volkswagen Motorsport ha affermato: «Questa è una giornata fantastica per Volkswagen di cui siamo molto orgogliosi. L'I.D. R Pikes Peak è l'auto più innovativa e complessa mai sviluppata da Volkswagen Motorsport. Ogni dipendente coinvolto nel progetto Pikes Peak ha costantemente dovuto spingere altre i propri limiti e mostrare estremo impegno e dedizione.

Senza questo grande impegno, non sarebbe stato possibile superare ripetutamente nuove sfide e trovare nuove soluzioni. In realtà sapevamo che sarebbe stato quasi impossibile impossibile ottenere tutto ciò e, soprattutto, il record di tutti i tempi in così poco tempo, ma il nostro team l'ha ottenuto grazie alla grande passione e impegno. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato così duramente al progetto e hanno dimostrato un fantastico spirito di squadra».