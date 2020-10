Sole al Nurburgring per il 3° turno, Bottas leader, Ferrari bene: terza con Leclerc, quinta con Vettel

Finalmente è sbucato il sole sul circuito del Nurburgring e i 60 minuti del terzo turno libero, in realtà il primo del fine settimana del Gran Premio dell'Eifel, si sono regolarmente disputati. La sfida era quella di mantenere in temperatura le gomme, considerando la temperatura esterna di appena 8 gradi, e stare lontano dai cordoli umidi, che hanno mandato in testacoda George Russell e Sebastian Vettel, mentre si è girato anche Nicholas Latifi all'ultima curva. I migliori tempi li ha ottenuti la Mercedes con Valtteri Bottas in 1'26"225 e Lewis Hamilton 1'26"361, con l'inglese che ha faticato a segnare tale crono perché spesso bloccato nel traffico. La bella sorpresa è arrivata dalla Ferrari che ha piazzato Charles Leclerc in terza posizione con il tempo di 1'26"681, a 456 millesimi da Bottas. Sebastian Vettel è invece quinto in 1'27"038.

Tra le due Ferrari, la Red Bull-Honda di Max Verstappen, quarto in 1'26"896 e in difficoltà con l'anteriore della sua RB16. Buon turno per Lando Norris e la McLaren-Renault, sesti davanti alla Racing Point-Mercedes di Sergio Perez. E a proposito del team con sede a Silverstone, Lance Stroll è rimasto in hotel perché febbricitante e pare che darà forfait per il Gran Premio. Per questo motivo, è stato chiamato in fretta e furia, ancora una volta, Nico Hulkenberg che è appena arrivato al Nurburgring. Nella top 10 anche la Renault, ottava con Daniel Ricciardo mentre Alexander Albon ha rimediato il solito mezzo secondo da Verstappen ed nono davanti all'Alpha Tauri-Honda di Pierre Gasly.

Sabato 10 ottobre 2020, libere 3

1 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'26"225 - 25 giri

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'26"361 - 27

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'26"681 - 25

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'26"896 - 24

5 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'27"038 - 25

6 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'27"167 - 29

7 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'27"245 - 25

8 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'27"392 - 23

9 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'27"449 - 23

10 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'27"528 - 28

11 - Esteban Ocon (Renault) - 1'27"634 - 27

12 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'27"795 - 26

13 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'27"924 - 29

14 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'27"956 - 25

15 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'28"115 - 27

16 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'28"293 - 27

17 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'28"343 - 30

18 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'28"370 - 25

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'28"941 - 26

20 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - no time - 0