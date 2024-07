Spa, prove libere 1: Verstappen subito velocissimo davanti a Piastri. Ma sarà penalizzato di 10 posizioni in griglia di partenza

A pochi giorni dal GP di Budapest, la F1 torna in pista con ancora nelle orecchie le lamentele di Max Verstappen nei confronti del proprio team, per la non competitivtà della sua Red Bull nella gara ungherese, per la strategia non azzeccata. Insulti, rabbia, che hanno lasciato a bocca aperta il mondo della F1. Ma giunto a Spa, Verstappen si è espresso così: "Non ho niente per cui scusarmi, se non vi piacciono i nostri commenti radio, abbassate il volume. Io corro per vincere e se le cose non vanno mi lamento". Passo e chiudo, nel classico stile dell'olandese.

Salito sulla sua RB20, Verstappen nel primo turno libero del GP del Belgio ha subito messo le cose in chiaro realizzando il primo tempo in 1'43"372 lasciando a mezzo secondo la McLaren-Mercedes di Oscar Piastri. La Red Bull è apparsa subito grintosa, alla ricerca della prestazione con le gomme soft, cosa fatta anche dagli avversari, ma con più calma a quanto pare. Verstappen dovrà pagare 10 posizioni sulla griglia di partenza per la sostituzione di alcune parti del suo motore. A dimostrazione che non tutti hanno cercato il super tempo nel primo turno, il terzo crono realizzato da Alexander Albon con la Williams-Mercedes. A seguire, le due Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton, che hanno viaggiato sugli stessi tempi.

Inizio in salita per la Ferrari, sesta con Charles Leclerc e a ben nove decimi da Verstappen. Ancora più lontano Carlos Sainz, nono a 1"2 dalla vetta. Sergio Perez con la seconda Red Bull è settimo a 957 millesimi dal compagno di squadra, lamentandosi del comportamento della sua vettura. Cosa che oramai si verifica abitualmente. Quello di Spa potrebbe essere il suo ultimo GP con la Red Bull se le prestazioni non arriveranno. Esteban Ocon ha percorso un giro poi è rientrato ai box per una perdita di liquidi dalla sua Alpine-Renault e non ne è più uscito. E' andata meglio al suo compagno Pierre Gasly, 12esimo tra le due Aston Martin-Mercedes.

Su alcune monoposto, la FIA ha montato una piccola telecamera a 4K nella zona anteriore per verificare la flessibilità dell'ala, questo per definire al meglio i regolamenti tecnici 2025.

Venerdì 26 luglio 2024, libere 1

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'43"372 - 23 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'43"903 - 24

3 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'44"099 - 21

4 - George Russell (Mercedes) - 1'44"225 - 23

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'44"279 - 21

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'44"306 - 25

7 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'44"329 - 22

8 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'44"415 - 24

9 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'44"574 - 24

10 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'44"699 - 20

11 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'44"833 - 22

12 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'44"921 - 19

13 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'44"950 - 23

14 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'45"155 - 21

15 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'45"311 - 20

16 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'45"564 - 23

17 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'45"645 - 19

18 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'45"812 - 19

19 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'45"995 - 23

20 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - senza tempo - 1