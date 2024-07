Spa, prove libere 2: McLaren imprendibile con Norris e Piastri, poi Verstappen e le due Ferrari

Come accaduto a Budapest, anche a Spa la giornata di prove libere del venerdì si è conclusa con la McLaren-Mercedes di Lando Norris al comando della classifica del secondo turno. Ma questa volta, si è registrata una doppietta in quanto il vincitore del GP ungherese, Oscar Piastri, ha colto il secondo crono. Norris ha terminato in 1'42"260, ma non si è detto soddisfatto del comportamento della sua MCL38, PIastri invece ha concluso in 1'42"475.

A soli due millesimi dall'australiano, si trova Max Verstappen con la Red Bull-Honda che deve remare forte per essere all'altezza di questa McLaren sempre più convincente. Sembra un affare tra loro, McLaren e Red Bull. La Ferrari segue in quarta posizione con Charles Leclerc e in quinta con Carlos Sainz, ma il divario da Verstappen è di 4 e 6 decimi. Preoccupante. Più lontano anche la Mercedes, sesta con George Russell e addirittura decima con Lewis Hamilton, che inizia i fine settimana sempre in sorrdina.

Grande prestazione per Esteban Ocon che pur avendo saltato tutto il primo turno per una perdita di liquidi dalla sua Alpine-Renault, ha siglato il settimo tempo. Il francese su questo tracciato si è sempre esaltato. E bene anche la Haas-Ferrari, ottava con Kevin Magnussen, alla disperata ricerca di un sedile per il prossimo anno, che però probabilmente non troverà. Chi invece, rischia di rimanere a piedi già da lunedì è Sergio Perez, nono con la Red Bull e a un secondo da Verstappen. Se continua così domani e domenica, di sicuro verrà allontanato dalla Red Bull per far posto o a Daniel Ricciardo o a Yuki Tsunoda, entrambi della Racing Bulls.

Venerdì 26 luglio 2024, libere 2

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'42"260 - 19 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'42"475 - 23

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'42"477 - 26

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'42"837 - 23

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'43"098 - 25

6 - George Russell (Mercedes) - 1'43"290 - 24

7 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'43"401 - 23

8 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'43"485 - 21

9 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'43"504 - 24

10 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'43"519 - 25

11 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'43"532 - 21

12 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'43"538 - 24

13 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'43"675 - 24

14 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'43"823 - 21

15 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'43"829 - 24

16 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'43"846 - 21

17 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'43"892 - 23

18 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'44"226 - 24

19 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'44"302 - 23

20 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'44"348 - 24