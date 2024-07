Spa, prove libere 3: piove forte, pochi giri per i piloti e incidente a Stroll

Piove forte a Spa. Il terzo turno libero è stato inutile per tutti. Troppa acqua in pista e i piloti non hanno percorso più di sei-sette giri. C'è anche stato un incidente, che ha coinvolto Lance Stroll al Radillon. Il canadese della Aston Martin ha perso la sua vettura nel tratto in salita, è finito in testacoda ed ha sbattuto conttro le barriere interne danneggiando la sospensione anteriore sinistra. La sessione è quindi stata interrotta con bandiera rossa. Dopo di che, nessuno ha osato più provare a uscire dai box, se non alla fine dei 60 minuti previsti per provare la partenza.