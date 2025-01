Sparco al fianco dei campioni della Dakar 2025: innovazione e trionfi tra le dune

VOLPIANO – La Dakar 2025 si è confermata una delle competizioni più affascinanti e impegnative del panorama motoristico mondiale. Vetture, team e i piloti si sono dati battaglia in condizioni estreme tra dune, sabbia, rocce e percorsi impervi. Per Sparco la 47ª edizione del Rally Raid più iconico del mondo, disputato per il sesto anno consecutivo in Arabia Saudita, ha rappresentato un ulteriore capitolo di successi sottolineando, ancora una volta, il ruolo centrale dell'azienda piemontese nel garantire sicurezza e prestazioni ai massimi livelli.

Con due settimane di gara ad alta intensità e 7.606 chilometri, di cui 5.146 cronometrati, percorsi, Sparco ha fornito ai top team attrezzature tecniche all'avanguardia e appositamente studiate per affrontare le sfide più dure. Il doppio podio nella categoria principale T1 ne è una testimonianza: Henk Lategan e Brett Cummings, del team Toyota Gazoo Racing South Africa, si sono aggiudicati il secondo posto assoluto seguiti da Mattias Ekström ed Emil Bergkvist che hanno portato sul terzo gradino del podio la Ford Raptor T1+ del team Ford M-Sport. Non solo: su un percorso di dodici tappe, sono state ben dieci quelle conquistate da equipaggi che si sono affidati a Sparco.

Non meno significativi i risultati ottenuti nelle altre categorie: nella SSV, Brock Heger e Max Eddy del team Sébastien Loeb Racing - Rzr Factory Racing hanno conquistato la vittoria di classe, seguiti da Francisco Contardo e Juan Pablo Latrach del Can-Am Factory Team. La categoria Challenger ha visto trionfare Nicolas Cavigliasso e Valentina Pertegarini del Team BBR Motorsport, con il secondo e terzo posto rispettivamente assegnati a Gonçalo Guerreiro e Cadu Sachs, del Red Bull Off-Road Junior Team, e al duo Pau Navarro-Lisandro Ezequiel Sisterna Herreram sempre del Team BBR Motorsport.

La chiave del successo di Sparco risiede nella capacità di innovare, come dimostrato dall'Adventure Jacket, un capo rivoluzionario e unico nel suo genere. Questa giacca, la prima al mondo omologata FIA 8856-2018, è stata progettata per offrire protezione ignifuga e resistenza agli agenti atmosferici rispondendo, inoltre, alle esigenze specifiche delle competizioni off-road. Pensata per essere indossata sopra l'abbigliamento da gara, combina un tessuto esterno idrorepellente e antivento con una fodera in micropile ignifuga, garantendo comfort e sicurezza anche in condizioni climatiche estreme. Inoltre, il design è interamente personalizzabile, permettendo ai team di mantenere un'identità visiva distintiva.

Questo approccio alla personalizzazione non si limita all'Adventure Jacket, ma si estende all'intero equipaggiamento Sparco: dalle tute ai guanti, dalle scarpe all'underwear. Ogni elemento è studiato per garantire prestazioni ottimali, adattandosi alle richieste specifiche di piloti e team. Anche i sedili, come il Circuit QRT, e le cinture di sicurezza regolabili sono progettati con la medesima attenzione ai dettagli contribuendo a un'esperienza di gara sicura e performante.

Il successo di Sparco alla Dakar 2025 non è solo una questione di risultati sportivi, ma anche di una filosofia che mette al centro l'innovazione e la collaborazione con i team. Grazie a prodotti tecnologicamente avanzati e a un supporto costante, Sparco si conferma un partner indispensabile per affrontare le sfide di una competizione che è un vero banco di prova per uomini e macchine. La Dakar, tra gara, avventura, rischio e passione, continua a essere il palcoscenico ideale per dimostrare il valore di soluzioni tecniche di eccellenza. Centrato tale obiettivo, Sparco è già pronta a raccogliere nuove sfide nel futuro.