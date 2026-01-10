Sparco diventa partner di Genesis e Hyundai: alla conquista dell’Endurance e dei Rally

VOLPIANO – Dal fascino della lunga notte di Le Mans, passando all’insidioso ghiaccio di Monte Carlo fino ad arrivare ai difficili sterrati del Kenya. Sparco diventa Partner Ufficiale Globale di Hyundai Motorsport e Genesis Magma Racing dando vita a una collaborazione pluriennale che, a partire dal 2026, unirà due realtà di riferimento del motorsport internazionale nei programmi rally ed Endurance di massimo livello. L’accordo prevede la fornitura completa di abbigliamento tecnico e da gara per piloti, copiloti, meccanici e membri dei team impegnati quest’anno nel WRC e nel FIA WEC e, dal prossimo anno, nell’IMSA SportsCar Championship.

La nuova partnership unisce due marchi che condividono appieno il concetto di motorsport. Sia Sparco che Hyundai e Genesis sfruttano, infatti, il contesto agonistico e le competizioni automobilistiche per testare le innovazioni in condizioni estreme quanto competitive. Il coinvolgimento in discipline profondamente diverse, come il rally e l’endurance, ma accomunate da condizioni operative al limite offrirà una piattaforma continua di ricerca e sviluppo, consentendo di testare soluzioni tecniche avanzate direttamente nelle situazioni più impegnative del motorsport.

Rally ed Endurance impongono infatti sfide particolarmente severe, con lunghe ore di gara, temperature variabili, stress fisico e mentale elevato e la necessità di mantenere sempre il massimo livello di concentrazione. In questo scenario l’abbigliamento tecnico assume un ruolo centrale, non solo in termini di sicurezza ma anche di comfort e rendimento. Le nuove tute Sparco destinate ai programmi Hyundai Motorsport e Genesis Magma Racing saranno progettate per garantire elevata traspirabilità, gestione ottimale del calore, leggerezza e libertà di movimento rispettando, al contempo, i più rigorosi standard FIA. Lo stesso approccio verrà applicato a guanti, scarpe e underwear omologati, con l’obiettivo di assicurare prestazioni costanti e protezione assoluta anche nelle condizioni più difficili.

Un aspetto distintivo della collaborazione sarà la realizzazione su misura di tutti i capi, sviluppati secondo le specifiche esigenze di ciascun pilota e perfettamente integrati con l’identità visiva dei team. I colori e le livree delle vetture Hyundai Motorsport e Genesis Magma Racing saranno riprodotti fedelmente sugli equipaggiamenti, creando una coerenza estetica totale tra auto, pilota e squadra. Stile, tecnologia e performance si fondono così in un’immagine riconoscibile e fortemente identitaria, in linea con il posizionamento dei due brand ai vertici del motorsport mondiale.

La partnership non si limita all’equipaggiamento dei piloti. Sparco ha infatti sviluppato anche abbigliamento tecnico specifico per i meccanici, comprese tute e calzature della linea Fast, pensate per rispondere a severi requisiti di sicurezza senza rinunciare a comfort, ergonomia e libertà di movimento. Elementi fondamentali per consentire interventi rapidi e precisi durante le fasi più concitate delle gare, sia nel service park del WRC sia nei box delle competizioni Endurance.

Se Sparco è ormai una realtà consolidata nel mondo delle competizioni, Hyundai è riuscita a ritagliarsi ampio spazio nella disciplina del traverso e non solo. Infatti, oltre ai due titoli Costruttori nel WRC e all’iride piloti ottenuto nel 2024 da Thierry Neuville, il marchio coreano può vantare diversi successi anche nelle competizioni Turismo, inclusa la vittoria nel FIA TCR World Tour. Parallelamente, Genesis Magma Racing si prepara al debutto nel Mondiale Endurance con la Hypercar GMR-001 LMH.

Estremamente soddisfatto, il Presidente e CEO di Sparco, Aldino Bellazzini, ha dichiarato: «Diventare partner tecnico di Hyundai Motorsport e Genesis Magma Racing rafforza ulteriormente il nostro impegno nel superare i limiti di prestazioni e innovazione nel motorsport su scala globale. Questa partnership, che coinvolge gare molto impegnative, ci offre l’ambiente ideale per condurre un’attività di ricerca e sviluppo costante, finalizzata al miglioramento delle nostre soluzioni avanzate per i piloti. Siamo pronti a inaugurare questo nuovo capitolo, mettendo a disposizione dei piloti la nostra esperienza e il nostro know-how attraverso equipaggiamenti tecnici progettati per garantire i più elevati livelli di sicurezza, comfort e prestazioni»

Dello stesso parere il Presidente di Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul: «Siamo molto lieti di avviare la partnership con Sparco per i programmi Hyundai Motorsport e Genesis Magma Racing. Il WRC e il FIA WEC sono categorie estremamente competitive, in alcuni degli ambienti più complessi per piloti e team. Ci sono prove impegnative in ogni condizione, gare lunghe e momenti in cui i piloti sono chiamati a intervenire direttamente sulle vetture. Gli equipaggiamenti progettati da Sparco offriranno ai nostri piloti e ai nostri team la combinazione ideale di resistenza, comfort e qualità di cui hanno bisogno per svolgere al meglio il proprio lavoro, a beneficio di tutti i nostri programmi in pista o nel service park, così come in officina».