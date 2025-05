Sparco presenta il nuovo cooling Top Underwear R586: cinque team di F1 lo proveranno nel GP di Miami

MIAMI – In un ambiente tanto estremo e competitivo come quello delle corse automobilistiche, dove la temperatura all’interno degli abitacoli può superare tranquillamente i 50 gradi e dove ogni dettaglio può incidere sulle prestazioni, anche l’abbigliamento tecnico gioca un ruolo fondamentale. È in questo contesto che Sparco, storica azienda italiana leader nell’equipaggiamento per il motorsport, ha presentato il nuovo Cooling Top R586 Underwear, una maglia tecnica con sistema refrigerante integrato destinata a cambiare radicalmente il concetto di comfort termico per i piloti. La presentazione ufficiale è avvenuta a ridosso del Gran Premio di Miami, dove cinque team di Formula 1 testeranno questo innovativo capo, segnando un passo decisivo verso un motorsport sempre più attento alla sicurezza, all'efficienza e al benessere degli atleti.

Frutto di un’intensa attività di ricerca e sviluppo, condotta in stretta collaborazione con piloti e team di Formula 1, il Cooling Top R586 è il primo e unico underwear al mondo ad aver ottenuto l’omologazione FIA 8856-2018 con sistema di raffreddamento integrato completamente configurabile. Ma ciò che davvero distingue questa maglia tecnica è la sua capacità di adattarsi in modo sartoriale alle esigenze fisiche e strategiche del pilota. Il sistema di raffreddamento, infatti, si basa su una rete modulare di tubi in silicone a spessore ottimizzato attraverso cui scorre acqua o una miscela refrigerante di acqua e glicolene, e che può essere posizionata sul fronte, sul retro o in entrambe le aree del busto, a seconda dei punti critici da raffreddare.

In un'epoca in cui ogni elemento può essere decisivo, l'impatto del calore sull'organismo del pilota non può più essere sottovalutato. L’esposizione prolungata a temperature elevate può causare disidratazione, crampi muscolari e un calo delle capacità cognitive, con effetti negativi non solo sulla prestazione ma anche sulla sicurezza. Il nuovo capo di Sparco nasce dunque per rispondere a questa esigenza sempre più pressante: mantenere costante la temperatura corporea del pilota anche nelle condizioni più estreme. È qui che interviene il collegamento tra la maglia e il chiller presente nella vettura, che consente l’attivazione del circuito refrigerante direttamente durante la gara.

Un altro aspetto che denota l’attenzione al dettaglio di Sparco è il sistema di aggancio rapido quick release, pensato per garantire un’attivazione semplice e una disconnessione altrettanto veloce in caso di necessità, senza perdite di liquido. Il blocco dei raccordi, posizionato nella parte frontale della maglia, è studiato per non interferire con gli altri componenti dell’equipaggiamento, come cinture o sistemi di comunicazione. Anche in caso di incidente, il pilota può essere estratto rapidamente grazie a un tasto di sgancio d’emergenza, che apre istantaneamente il circuito.

Non si tratta solo di tecnologia, ma anche di identità visiva. La versione full-routing del Cooling Top R586 consente infatti una personalizzazione estetica che copre oltre il 50% della superficie della maglia. Questo significa che i team possono adattarla non solo in termini funzionali, ma anche dal punto di vista dell’immagine, inserendo loghi e colori in linea con il branding delle scuderie e degli sponsor, senza comprometterne le caratteristiche tecniche o la resistenza alla fiamma.

Dal punto di vista dei materiali, sia la maglia che l’infrastruttura dei tubi rispettano rigorosi standard FIA, garantendo resistenza alle fiamme e compatibilità con le prove di stress termico a cui devono essere sottoposti tutti i capi utilizzati in ambito racing. Ogni Cooling Top è realizzato su misura, con un’attenzione artigianale alla costruzione del routing interno, che viene definito in collaborazione diretta con i tecnici dei team per massimizzare l’efficacia del raffreddamento nelle aree più soggette al surriscaldamento.

Questa nuova tecnologia non rappresenta solo un’evoluzione per l’abbigliamento racing, ma apre la strada a una nuova generazione di dispositivi indossabili in grado di migliorare sensibilmente le condizioni psico-fisiche dei piloti. Il debutto del Cooling Top R586 al Gran Premio di Miami è un vero e proprio test sul campo. Qualora i primi riscontri saranno positivi, è facile immaginare che questo nuovo standard possa essere introdotto in tutte le categorie del motorsport.