Sparco supporta il ritorno di Lancia nei Rally con un equipaggiamento realizzato per la Ypsilon Rally4 HF

VICENZA – Nel 2025 Sparco e Lancia tornano a condividere la scena nel mondo dei Rally rinnovando un legame storico che ha segnato momenti memorabili nel motorsport. A lungo atteso, il grande ritorno della Casa automobilistica torinese nelle competizioni su sterrato è finalmente arrivato. L’occasione per scoprire il programma è stato il Rally Racing Meeting di Vicenza, in cui è stato svelato il Trofeo Lancia. Protagonista del campionato sarà la Ypsilon Rally4 HF che vedrà al suo fianco un’altra eccellenza italiana, in ambito motrosport, quale Sparco.

La collaborazione tra Lancia e Sparco affonda le sue radici negli anni ’80 quando, l’azienda italiana specializzata in equipaggiamenti tecnici per il motorsport, divenne partner ufficiale del team Lancia Martini Racing. In quel periodo, il marchio torinese ha letteralmente dominato la scena rallistica mondiale conquistando titoli a raffica e scrivendo pagine indimenticabili della storia della specialità del traverso. Un’epoca d’oro segnata dalle vittorie della Lancia 037 e della leggendaria Delta HF Integrale, portata al successo da piloti iconici come Miki Biasion, due volte campione del mondo nel 1988 e nel 1989.

Oggi, con il ritorno ufficiale nei rally, Lancia ha scelto nuovamente Sparco come partner tecnico, affidandole la fornitura di equipaggiamenti per piloti e navigatori, oltre a componenti fondamentali per le vetture. L’azienda torinese metterà a disposizione un kit completo di abbigliamento da gara, composto da tute ignifughe, guanti, scarpe e caschi progettati secondo i più alti standard di sicurezza e comfort. Inoltre, fornirà gli elementi di sicurezza della vettura, tra cui cinture di sicurezza, volanti e pedali, oltre ai nuovi sedili Matrix 8855-2021 appositamente studiati e realizzati per garantire leggerezza e resistenza in linea con i più recenti regolamenti tecnici FIA.

Il nuovo capitolo di questa storica alleanza vede tra i protagonisti anche Miki Biasion e Andrea Crugnola, campione italiano rally 2024, impegnati nello sviluppo della Ypsilon Rally4 HF. La vettura, dotata di un motore PureTech Turbo da 1.2 litri con turbina e scarico modificati per una potenza di 212 CV, rappresenta il ritorno concreto di Lancia nei rally con un progetto competitivo e ambizioso. Per celebrare questa rinascita, è stato istituito il Trofeo Lancia, una competizione monomarca che vedrà protagoniste le Ypsilon Rally4 HF in cinque appuntamenti, che il primo appuntamento che scatterà a maggio con l’iconico Rally Targa Florio.

Il ritorno di Lancia nei rally non è solo un omaggio alla gloriosa tradizione della Casa torinese, ma anche un passo verso il futuro, con un approccio che coniuga innovazione e sostenibilità. Con oltre 80 esemplari della Rally4 HF venduti in soli tre mesi, il progetto Lancia-Sparco sta già ottenendo un grande riscontro. La combinazione di esperienza, tecnologia e passione permette ai due marchi di affrontare con determinazione questa nuova sfida nel mondo delle competizioni, proiettando il marchio HF verso una nuova generazione di successi.

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha sottolineato l’importanza di questo progetto: «Nel 2021 presentai per la prima volta il piano di rilancio per la nostra marca e c'era qualcuno di scettico. Oggi è un giorno importante perché dimostriamo di aver mantenuto le nostre promesse. Innanzitutto sono pervenuti circa 10.000 ordini per la Ypsilon, inoltre stiamo assistendo al rilancio del brand HF con la Ypsilon da 280 CV. Altra promessa mantenuta è il ritorno di Lancia nei rally. Torniamo in modo pragmatico e, se saremo braivi, andremo avanti stiamo lavorando anche su cosa verrà in futuro».

Aldino Bellazzini, Presidente e Amministratore Delegato di Sparco, ha ribadito l’entusiasmo per questa collaborazione: «Sparco è legata alla squadra corse Lancia da sempre, abbiamo condiviso le vittorie italiane, europee e mondiali. Non potevamo mancare in questo progetto ambizioso e credibile. La vettura è totalmente equipaggiata Sparco ma abbiamo voluto metterci qualcosa in più che facesse tornare la voglia sul marchio HF, per questo abbiamo realizzato anche una collezione Heritage».

A suggellare il tutto Eugenio Franzetti, direttore di Lancia Corse HF: «Siamo contenti: abbiamo venduto 80 Ypsilon Rally4 HF in appena tre mesi, un risultato che di solito si fa in un anno. Il marchio Lancia ha una forza incredibile e nel Motorsport questo è ancora più visibile».