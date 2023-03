Sparco “veste" il team Red Bull Racing. Il “made in Italy” al vertice del motorsport con Max e Checo per qualità e sicurezza

Fa sempre piacere trovare il “made in Italy” al vertice del motorsport, ancor più se in partnership con un team vincente. E’ il caso della Sparco, che partecipa quest’ anno al Campionato Mondiale F1 proprio con Oracle Red Bull Racing,che ha già vinto le prime due gare Bahrain e Arabia Saudita con i suoi due piloti, il campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen e il sempre più forte Sergio 'Checo' Perez. I due utilizzano materiali dell’italiana Sparco, uno dei marchi più longevi sempre proiettati al futuro con una ricerca continua, che il nuovo fornitore per l'abbigliamento tecnico da gara.

I piloti e gli ingegneri di Oracle Red Bull Racing hanno testato i prodotti, verificandone la qualità e il comfort, e soprattutto la sicurezza. La nuova tuta Superleggera con omologazione FIA 8856-2018, nasce come naturale evoluzione della Superleggera, che nei primi anni 2000 offriva un compound conforme allo standard FIA 8856-2000, con altissime prestazioni, e che già all'epoca era la più leggera, con un peso inferiore di circa il 20% rispetto a tute simili. La tuta Superleggera dei piloti sarà completata dalle scarpe "X-Light+", dai guanti "Arrow Biotech" e dall'underwear.Insomma Oltre che in pista. Max e Sergio fanno la loro bella figura anche ai box!