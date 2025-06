GP di Spielberg, libere 1: Russell si conferma leader con la Mercedes dopo la vittoria a Montreal, tanti problemi per la Ferrari

La Formula 1 torna in Europa dopo la scappatella a Montreal e ritrova George Russell davanti a tutti. L'inglese della Mercedes, in Canada aveva sorpreso tutti con la pole e la bella e meritata vittoria nel Gran Premio, ed ecco che al Red Bull Ring di Spielberg, in terra di Austria (precisamente nella regione della Stiria) Russell nel primo turno libero è di nuovo al comando col tempo di 1'05"542.

E dietro di lui, proprio come a Montreal, c'è la Red Bull-Honda di Max Verstappen, che durante la sessione ha avuto non pochi problemi con i freni arrivando lungo nelle curve in diverse occasioni. L'olandese ha siglato il crono di 1'05"607 e questo weekend, per la prima volta dopo quasi un decennio, non è seguito dal suo fido ingegnere Gianpiero Lambiase (rimasto a casa per motivi personali) bensì da Simon Rennie che in Red Bull ha ricoperto tale ruolo con Mark Webber prima e Daniel Ricciardo poi, salvo poi esercitare altri incarichi. Per la RB21, la squadra inglese ha portato un nuovo fondo.

Certo, siamo soltanto all'inizio di un lungo weekend, che potrebbe anche essere tormentato dalla pioggia (come giovedì), ma intanto in cima alla classifica ci sono gli stessi protagonisti di quindici giorni fa. Dietro di loro, il leader del Mondiale, Oscar Piastri con la McLaren-Mercedes, ancora incerta se provare quella nuova ala portata in Canada e poi inizialmente bocciata. Ma la verà novità è rappresentata dalle geometrie delle sospensioni. Piastri ha concluso in terza posizione con 1'05"697.

Notevole il debutto assoluto di Alexander Dunne. L'irlandese della Academy McLaren ha preso in questo turno il posto di Lando Norris, ed ha siglato un incredibile quarto tempo in 1'05"766. Dunne ha svolto bene il lavoro richiesto, affrontando una serie di modifiche all'ala e alle sospensioni, Dunne è il leader della Formula 2 ed ora, dopo questo notevole exploit, tornerà al volante della Dallara del team Rodin.

Come spesso accade, l'Alpine-Renault parte forte ed è quinta con Pierre Gasly davanti alla sorprendente Sauber-Ferrari di Gabriel Bortoleto. Nella top 10 le due Williams, con Alexander Albon settimo (per lui un errore nella parte finale del circuito) e Carlos Sainz ottavo.

La Ferrari è nona con Lewis Hamilton che ha vissuto una sessione di prove libere tormentata. Hamilton ha percorso soltanto 20 giri trascorrendo diverso tempo ai box per un problema costante al cambio. Con l'altra Ferrari ha girato il rookie Dino Beganovic, al posto di Charles Leclerc, soltanto 18esimo, e utilizzato per provare il nuovo fondo portato in Austria.

Decimo crono per Isack Hadjar con la Racing Bulls-Honda, più rapido di 20 millesimi di Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes. Per ora, per il bolognese, un divario di 588 millesimi dal compagno Russell. Antonelli ha ritrovato la pista che ha segnato nel settembre 2021 il suo debutto in monoposto nella F4 Italia.

Testacoda nell'ultima curva per Fernando Alonso. Si stava lanciando per il suo giro veloce con gomme soft, ma evidentemente non le aveva scaldate molto bene. Lo spagnolo è risultato 14esimo appena dietro al compagno Lance Stroll. Male le Haas-Ferrari che chiudono la classifica.

Venerdì 27 giugno 2025, libere 1

1 - George Russell (Mercedes) 1'05"542 - 34 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'05"607 - 30

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'05"697 - 33

4 - Alexander Dunne (McLaren-Mercedes) - 1'05"766 - 29

5 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'05"780 - 34

6 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'05"874 - 35

7 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'05"946 - 35

8 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'06"017 - 33

9 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'06"099 - 20

10 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'06"110 - 33

11 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'06"130 - 35

12 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'06"140 - 32

13 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'06"160 - 32

14 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'06"170 - 32

15 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'06"189 - 34

16 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'06"246 - 34

17 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'06"246 - 34

18 - Dino Beganovic (Ferrari) - 1'06"369 - 32

19 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'06"510 - 32

20 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'06"738 - 30