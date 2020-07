Spielberg, prove libere 1: Mercedes domina con Hamilton e Bottas, Leclerc decimo

Con la disputa del 1° turno di prove libere del GP di Austria, è ufficialmente partito il Mondiale di F1 2020. Con le tribune ovviamente vuote, il bel circuito di proprietà della Red Bull ha subito proposto una Mercedes dominante. La pista asciutta, dopo che al mattino l'asfalto era ancora umido dal temporale di ieri e le monoposto della F3 di buon mattino hanno girato con le Pirelli da bagnato, ha permesso ai venti piloti del campionato di sfogarsi dopo il lungo periodo di riposo derivato dal Covid-19. Le Mercedes W11, dotate del sistema DAS lanciato ai test di Barcellona dello scorso febbraio, hanno fatto il bello e il cattivo tempo con Lewis Hamilton autore del crono di 1'04"816 e Valtteri Bottas secondo in 1'05"172. Tempi ottenuti con estrema facilità, a dimostrazione che la Mercedes sarà anche quest'anno la squadra da battere.

Max Verstappen, che a parole era piuttosto battagliero nei confronti di Hamilton, ha dovuto incassare in questa prima sessione un divario di ben 6 decimi dal pilota britannico. Il pilota della Red Bull-Honda è terzo in 1'05"418 ed ha anche compiuto un innocuo testacoda alla prima curva. E la Ferrari? A differenza di Mercedes e Red Bull, ha cercato il tempo non con le gomme soft, ma con le medie. Charles Leclerc è quindi risultato soltanto decimo in 1'05"924 e Sebastian Vettel è dodicesimo in 1'06"077. La Ferrari, a differenza dei rivali, non ha portato alcun sviluppo tecnico e motoristico in Austria. Bene la McLaren-Renault, quarta con Carlos Sainz e davanti alla temibile Racing Point-Mercedes (la RP20 è una copia della Mercedes del 2019) di Sergio Perez. Antonio Giovinazzi è 14esimo con gomme medie, appena davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen. Sfortunato Romain Grosjean, subito fermo per problemi tecnici alla sua Haas-Ferrari.

Venerdì 3 luglio 2020, libere 1

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'04"816 - 42 giri

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'05"172 - 38

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'05"418 - 37

4 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'05"431 - 41

5 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'05"512 - 33

6 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'05"621 - 41

7 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'05"701 - 29

8 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'05"860 - 29

9 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'05"907 - 27

10 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'05"924 - 31

11 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'06"074 - 35

12 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'06"077 - 32

13 - Esteban Ocon (Renault) - 1'06"270 - 22

14 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'06"360 - 24

15 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'06"365 - 28

16 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'06"404 - 25

17 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'06"495 - 27

18 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'06"906 - 31

19 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'06"943 - 19

20 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'46"361 - 6