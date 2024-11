Sparco rinnova l’alleanza storica con Lancia, al fianco del costruttore di Torino per il suo ritorno nei Rally

TORINO – Sparco e Lancia tornano a condividere la scena nel mondo dei Rally per la stagione 2025. Il nuovo progetto, che oltre a celebrare la storica alleanza tra i due marchi italiani, punta a scrivere un nuovo capitolo nell'universo delle corse. Il grande ritorno di Lancia nei rally, annunciato a maggio scorso, ha visto il debutto della Ypsilon Rally4 HF, una vettura progettata appositamente per le competizioni, e della versione stradale ad alte prestazioni Ypsilon HF disponibile sia con motorizzazione termica che elettrica.

Questa collaborazione evoca dolci ricordi per tutti gli amanti del motorsport tricolore. Sparco e Lancia collaboreranno di nuovo fianco a fianco per supportare team, piloti e navigatori nella corsa verso la vittoria. Il legame tra i due marchi risale agli anni '80, quando Sparco divenne partner tecnico del team Lancia Martini Racing, contribuendo ai successi di una scuderia entrata nella leggenda per le sue gesta e i titoli conquistati nel Mondiale Rally. Gli uomini diretti da Cesare Fiorio sbaragliarono un’agguerrita concorrenza portando sul primo gradino del podio l’ingegno e la bravura italiana nel panorama internazionale della specialità del traverso.

Gli appassionati dei rally ricorderanno sicuramente il titolo costruttori conquistato dalle Lancia 037, recentemente raccontato sui grandi schermi dal film “Race for Glory: Audi VS Lancia” di Riccardo Scamarcio. Tra i protagonisti del Rally che hanno legato indissolubilmente il proprio nome a quello della Lancia troviamo sicuramente quello di Miki Biasion. Il pilota di Bassano del Grappa, navigato da Tiziano Siviero, al volante dell’iconica Delta HF Integrale trionfò nei mondiali del 1988 e del 1989 facendo incetta di vittorie.

In occasione del ritorno di Lancia nei Rally, Biasion è stato coinvolto in prima persona nello sviluppo della nuova Ypsilon Rally4 HF. Ad affiancare il due volte iridato è stato chiamato anche Andrea Crugnola, fresco vincitore del Campionato Italiano Rally 2024. I due hanno messo alla frusta la vettura torinese spinta dal motore PureTech Turbo da 1,2 litri a tre cilindri, dotato di turbina e scarico modificati per sviluppare 212 CV di potenza massima. Una vettura che, oltre a riportare Lancia nel panorama rallystico, sarà in grado di regalare forti emozioni sia a chi la guiderà nelle Prove Speciali che al pubblico che la potrà ammirare sfrecciare sulle strade.

La collaborazione tra Sparco e Lancia si rinnova e si arricchisce, con l’azienda torinese specializzata in Motorsport che fornirà supporto sia per l'allestimento delle vetture che per l'equipaggiamento tecnico dei piloti. Innanzitutto Sparco fornirà ai piloti e ai navigatori un kit di abbigliamento da gara completo, comprensivo di tute, guanti, scarpe e caschi, tutti progettati, sviluppati e realizzati secondo i più alti standard di sicurezza e prestazioni.

Innovazione e sicurezza sono, infatti, al centro di questa collaborazione. Sparco equipaggerà le vetture con sistemi di sicurezza specifici come cinture di sicurezza, volanti e pedali di guida di nuova generazione, e con i nuovi sedili Matrix 8855-2021. Questi sono sviluppati e prodotti a partire da un’innovativa tecnologia di costruzione in linea con i nuovi regolamenti tecnici 8855-2021. Realizzati in vetroresina, i sedili Matrix garantiscono leggerezza, resistenza e sicurezza. Questi sedili rappresentano una vera e propria innovazione, rispondendo alle nuove normative di sicurezza e offrendo prestazioni superiori in termini di peso e performance.

Aldino Bellazzini, Presidente e Amministratore Delegato di Sparco, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di contribuire al ritorno di Lancia nel mondo del rally, un nuovo capitolo che celebra una lunga tradizione di eccellenza nel motorsport. Insieme abbiamo scritto pagine importanti nella storia del rally, e siamo orgogliosi di continuare questa eredità oggi, puntando su innovazione, sicurezza e alte prestazioni».

Anche Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha espresso entusiasmo per la collaborazione: «La passione e la competenza che Sparco ha dimostrato nel corso degli anni si integrano perfettamente con la nostra visione. Con la Ypsilon Rally4 HF, vogliamo non solo onorare la nostra tradizione sportiva, ma anche proiettare Lancia verso il futuro con un approccio innovativo e sostenibile».