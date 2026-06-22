Sprint a Bagnaia in Repubblica Ceca, Bezzecchi squalificato escluso dalla gara a Brno

Pasticcio di Marco Bezzecchi a Brno: il pilota dell'Aprilia cade durante la gara Sprint, se la prende con un commissario in pista, lo colpisce e si becca così anche una squalifica che gli impedirà di scendere in pista per il Gran Premio. Il team ha però presentato ricorso. E pensare che la sosta in Repubblica Ceca avrebbe dovuto rappresentare una opportunità favorevole per il riminese che, invece, fa tutto quello che non avrebbe dovuto fare e rischia anche di perdere la vetta del motomondiale a favore del compagno di squadra Jorge Martin. L'Italia si consola almeno con la vittoria della Sprint da parte di Pecco Bagnaia.

Non é bastato ad Ai Ogura scattare dalla pole - la sua prima in MotoGP, con tanto di record della pista - per vincere la gara breve a Brno. Allo spegnersi dei semafori rossi Pecco Bagnaia, terzo sulla griglia, ha bruciato l'Aprilia del giapponese e la Ducati di Fabio Di Giannantonio. Portatosi in testa, non ha più mollato la prima posizione per i dieci giri seguenti. Il successo nella gara breve gli mancava dalla Malesia dello scorso anno. Al terzo posto l'altra Desmosedici ufficiale, guidata da Marc Marquez. I tre poi saliti sul podio hanno preso subito il largo ed in pochi chilometri hanno fatto il vuoto. Di Giannantonio (Ducati-VR46) ha tagliato il traguardo quarto, davanti a Jorge Martin (Aprilia) e Raul Fernandez (Ktm). Diverse le scivolate, senza conseguenze fisiche.

La più dolorosa per la classifica é stata quella di Bezzecchi, in curva 3, a due giri dal traguardo, mentre occupava la quinta posizione. Il riminese conserva la leadership del mondiale piloti, ma Martin si é portato a -15 punti: domani gli basterà un podio per prendere la vetta del motomondiale. Di Giannantonio é a -36, Acosta a -48, Marc Marquez a -65. Non ha preso il via Alex Marquez, assente anche domani. Molto affaticato dopo il 14/o posto in qualifica, il pilota del team Gresini ha preferito concentrarsi sul recupero dalla caduta di Barcellona. Bagnaia è stato uno di quelli che hanno azzardato la scelta della gomma soft al posteriore, su un asfalto che ha raggiunto i 50 gradi. Una scommessa che ha pagato, permettendogli di 'strappare' fin dai primi giri. Quelli che «hanno deciso tutto. Sarebbe stata più dura con la media perché in partenza avrei faticato un po' di più e dopo il passo di Ogura, secondo me, non ce l'avevo. La strategia ha funzionato, e questo ci dà grande motivazione per domani.

Sapevo che sarebbe stato fondamentale azzeccare la partenza». «In generale sono contento perché stiamo lavorando bene e i passi avanti che stiamo facendo nelle ultime gare, lasciando da parte Balaton, sono abbastanza evidenti», ha aggiunto. Soddisfatto del podio anche Marquez «perché partendo quinto mi aspettavo una gara più difficile. Ho faticato un po' con la gomma posteriore nuova e la scia davanti, perché questo non mi permetteva di staccare dove volevo e mi costringeva a cercare più percorrenza», ma «l'importante è che ogni volta che salgo in moto mi sento un po' meglio».