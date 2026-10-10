Sprint a Singapore, Verstappen precede le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell sbatte, Antonelli si avvicina al Mondiale

Max Verstappen ha vinto la gara sprint del GP di Singapore della Formula 1. Il pilota della Red Bull ha preceduto le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Quarto posto per Kimi Antonelli (Mercedes), leader del Mondiale. Antonelli ha approfittato del doppio errore dei piloti McLaren, venuti a contatto a poche curve dal traguardo, mentre erano quarto e quinto. Complice l'incidente di George Russell poco dopo il via, il bolognese sale +89 punti sul compagno di scuderia nella classifica del Mondiale.

«Ho sofferto da metà gara in avanti - ha detto Leclerc -, avevo scelto un bilanciamento piuttosto aggressivo. Ero debole soprattutto nelle curve a destra». Hamilton «ho cercato di avvicinarmi a Max, mettergli pressione, ma poi mi sono reso conto che facevo fatica, il posteriore ha preso a surriscaldarsi un po'. Red Bull e Mercedes sono veloci, ma noi domani possiamo provare ad infastidirle».

«Ho fatto una partenza orribile, poi ho avuto un po' di fortuna con l'incidente di George. Non é stato facile arrivare in fondo con le gomme intermedie. Questa però non la considero una vittoria vera, voglio vincere il Gran Premio di domani» ha commentato Verstappen.