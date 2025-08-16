Sprint, Marquez spezza il tabù Austria. Bagnaia si ritira e scoppia in lacrime

Marquez da paura e Bagnaia in lacrime. Il cannibale Marc vince ancora davanti ad Alex Marquez, superato a cinque giri dalla fine, e si prende la 12esima Sprint stagionale (su 13). Non solo, lo spagnolo della Ducati ufficiale sfata pure il tabù Austria, dove non aveva mai ottenuto un successo. Nonostante il Mondiale sia già in cassaforte, Marc Marquez non intende fermarsi e non vuole regalare niente, neppure al fratello. Per chi si augurava che dopo un mese di vacanze potessero cambiare le cose, ebbene il copione è rimasto lo stesso.

SUPER BEZ

Eppure le qualifiche del mattino avevano visto svettare un pilota italiano. Il più veloce era stato Marco Bezzecchi su Aprilia. «Se qualcuno mi avesse predetto la pole l'avrei mandato a quel paese... La moto non andava, ma poi abbiamo lavorato fino a tarda notte nei box. Ci tengo a ringraziare Valentino Rossi, che mi ha dato davvero dei buoni consigli», ha raccontato il riminese. Più tardi Bez si è però dovuto accontentare della quarta piazza in gara dietro ai catalani e pure al murciano Pedro Acosta. Il pilota della Ktm ha completato il dominio degli spagnoli, che hanno monopolizzato il podio nella Sprint per la terza volta dopo Le Mans e Aragon.

Cambia il circuito, ma non il destino di Pecco Bagnaia, addirittura ritirato per un problema alla gomma posteriore e poi in lacrime ai box. Continua la crisi del torinese: partenza disastrosa dalla terza casella, con la Ducati che si è messa di traverso, facendogli perdere una decina di posizioni. A quel punto il ducatista è stato risucchiato dal gruppo e la risalita è stata resa complicata da un problema alla sua moto che lo ha costretto al ritiro. «Dopo tre giri la gomma era finita e la moto molto instabile. Sono arrivato alla prima curva senza freni. Non aveva più senso continuare», ha chiosato un Bagnaia scurissimo in volto.

GP D’AUSTRIA - Risultati Gara Sprint: 1. M. Marquez (Spa-Ducati), 2. A. Marquez (Spa-Ducati), 3. P. Acosta (Spa-Ktm), 4. M. Bezzecchi (Aprilia), 5. B. Binder (Saf-Ktm), 6. F. Aldeguer (Spa-Ducati), 7. E. Bastianini (Ktm), 8. F. Di Giannantonio (Ducati), 9. J. Zarco (Fra-Honda), 10. J. Martin (Spa-Aprilia).

Così al via: 1. Bezzecchi, 2. A. Marquez, 3. Bagnaia, 4. M. Marquez.

Classifica: M. Marquez 393, A. Marquez 270, Bagnaia 213. Oggi GP ore 14 (diretta Sky e differita Tv8 alle 17.05).

