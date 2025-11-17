Stellantis: Olivier Jansonnie nuovo capo Motorsport dal 31 gennaio. Prenderà il posto di Jean-Marc Finot

Olivier Jansonnie è stato nominato responsabile di Stellantis Motorsport, a partire dal 31 gennaio 2026. Riporterà a Emanuele Cappellano, responsabile dell'area Enlarged Europe, dei marchi europei e di Stellantis Pro One. Jansonnie prenderà il posto di Jean-Marc Finot, che lascia l'azienda e che collaborerà con il suo successore durante il periodo di transizione. Jansonnie ha iniziato la sua carriera in Peugeot Sport nel 1998, poi ha lavorato in Mitsubishi e Bmw, per tornare in Peugeot Sport nel 2016 come Technical Director & Automotive Project Director.

"La sua grande esperienza e la sua vasta conoscenza di tutte le attività agonistiche avranno un ruolo fondamentale nel supportare ogni marchio coinvolto nel motorsport", ha detto Cappellano, ringraziando anche Finot "per la sua dedizione nel costruire e sviluppare un forte team Stellantis Motorsport, ottenendo molte vittorie, due titoli mondiali e consentendo lo sviluppo di iconici veicoli ad alte prestazioni in molti marchi". Dal canto suo, Jansonnie ha detto che "mentre ci avviciniamo a una nuova era di campionati mondiali, la mia missione è chiara: coltivare talento e competenza per mantenere i nostri marchi all'avanguardia nell'innovazione e nelle prestazioni".