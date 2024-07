Sticchi Damiani: «Completati i lavori messa in sicurezza del circuito di Monza. Ferrari reagirà nel Gp di casa»

«Abbiamo completato i lavori di messa in sicurezza dell'Autodromo di Monza, consistenti nei nuovi sottopassi, tre allargati e uno completamente nuovo, dove i flussi veicolari e dei pedoni saranno separati e su livelli diversi, oltre alla totale riasfaltatura della pista con metodi molto più moderni e molto più affidabili rispetto al passato. Abbiamo fatto un grandissimo sforzo per restare nei tempi nonostante il meteo sia stato veramente severo in Lombardia, quest'anno, e ciò ha comportato grandissimi disagi alla direzione lavori».

Così Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Aci, a 'La Politica nel pallone' su Gr Parlamento. «Abbiamo concluso quattro giorni prima del previsto, giovedì sera sono stati completati tutti i lavori e oggi ci sarà l'ispezione della Fia. Lo dico con orgoglio, perché è un lavoro venuto molto bene», ha concluso Sticchi Damiani.

«La Ferrari può superare questo momento. Dopo il Gp di Monaco c'è stato un calo di prestazioni, ma sono convinto che la squadra reagirà. La Ferrari arriverà a Monza in una situazione di classifica mondiale migliore. Poi chissà che a Monza possa ripetersi il miracolo fatto a Montecarlo». Ne è convinto Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Aci,