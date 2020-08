Stroll, una fondazione per la California colpita dagli incendi e 1800 dollari per ogni punto che conquisterà a Spa

SPA - "Sono rimasto molto colpito da quanto accade in California, con gli incendi che stanno devastando case, paesi, procurando morti e devastazione. Sono vicino alla famiglie che soffrono, ai vigili del fuoco, agli animali che stanno morendo. Ho quindi deciso di sostenere la Los Angeles Fire Department Foundation raccogliendo fondi e anche io parteciperò direttamente. Per ogni punto che conquisterò domenica a Spa, darò 1.800 dollari". Chi parla è Lance Stroll, spesso definito freddo e insensibile ai temi non solo della F1, ma anche di quanto accade nel mondo. E invece...

Il pilota della Racing Point ha anche lanciato un accorato appello: "Spero che tutti possiamo unirci per contribuire a questa causa, tutto conta perché si possa fare la differenza. Condividete il mio messaggio con i vostri amici, è il momento di stare uniti". La California, da giorni è sotto attacco per via del forte caldo che ha provocato incendi di grande entità. Il gesto di Stroll ricorda quello di Lewis Hamilton quando lo scorso gennaio, colpito dalla tragedia degli incendi in Australia, donò 500mila dollari.