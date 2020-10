Stroll era risultato positivo al Covid-19, ora sta bene e correrà il GP del Portogallo

E' stato un vero supplizio quello che ha passato Lance Stroll nella settimana del Gran Premio dell'Eifel al Nurburgring, poi saltato per malattia e sostituito all'ultimo minuto nel team Racing Point da Nico Hulkenberg. Il pilota canadese questo fine settimana sarà al via del primo Gran Premio della storia sul circuito portoghese di Portimao, ma intanto il team ha comunicato quel che gli era capitato: se inizialmente Stroll era affllitto da forti dolori allo stomaco, risultando sempre negativo a diversi test Covid-19 a cui si era sottoposto, una volta tornato in Canada per recuperare, e di nuovo testato al tampone, è risultato positivo. "Voglio soltanto far sapere che recentemente sono risultato positivo al Coronavirus dopo il weekend dell'Eifel. Ora mi sento al 100 per cento e i test sono stati finalmente negativi", ha confermato il canadese in un post su Twitter.

"Per spiegare quanto è accaduto, sono arrivato al Nurburgring dopo essere stato dichiarato negativo nei normali controlli pre-gara. Sabato mattina ho cominciato a non sentirmi bene e mi sono svegliato con mal di stomaco. Ho seguito il protocollo FIA e mi sono autoisolato nel motorhome, e non sono rientrato nel paddock. Non ero in grado di correre, così sono volato in anticipo verso casa domenica mattina. E siccome non mi sentivo ancora bene, ho compiuto un test Covid domenica pomeriggio. Il giorno seguente il risultato era positivo, così sono rimasto isolato a casa per i successivi dieci giorni. Per fortuna, i sintomi erano abbastanza lievi. Ho rifatto il test lunedì (l'altro ieri, ndr) ed è stato negativo. Sono in ottima forma e non vedo l'ora di tornare a gareggiare".

Già in Germania, però, il team principal Otmar Szafnauer aveva svelato che Stroll non fosse al meglio della condizione fisica sin dalla tappa in Russia, non potendo nemmeno allenarsi a livello fisico. "Credo avesse un po' di raffreddore, non aveva i classici sintomi da COVID-19", ha spiegato l'americano. "Lo abbiamo testato più volte, ha avuto 3 o 4 risultati negativi". Eppure qualcosa non ha funzionato. Casualmente, la Racing Point è la scuderia degli unici due piloti fin qui colpiti da virus: Sergio Perez aveva dovuto dare forfait nella doppia sfida di Silverstone causa viaggio in Messico per trovare la madre vittima di un incidente, e anche in quel caso rimpiazzato (molto bene) da Hulkenberg.