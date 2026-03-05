Allarme sicurezza Aston Martin, per Alonso e Stroll solo pochi giri a Gp Melbourne. Newey: «Vibrazioni potrebbero causare danni ai nervi dei piloti»
Stroll teme le vibrazioni del volante Aston Martin: «È come sedersi sulla sedia elettrica»
«E' come sedersi su una sedia elettrica..". Lance Stroll ha usato un'immagine molto forte per descrivere il disagio provato nel guidare l'Aston Martin. Attesa al debutto a Melbourne, la vettura progettata da Newey presenta diversi problemi di affidabilita', il principale addirittura di sicurezza per i piloti. Le forti vibrazioni trasmesse dal motore al volante rischiano infatti, secondo quanto rivelato dallo stesso Newey, di provocare danni permanenti alle mani dei piloti.
Se la situazione non sara' risolta, Alonso - che pure si e' detto ottimista - e Stroll non potranno completare piu' di una ventina di giri domenica. Esplicito Stroll. «Non so come dare l'idea con un paragone: immagino che sedersi su una sedia elettrica e venire fulminati non sia cosi' lontano... È una vibrazione molto fastidiosa e fa male al motore, ma anche alle persone a bordo dell'auto»", ha spiegato il pilota canadese.