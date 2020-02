Subito in pista a Barcellona la nuova Williams della riscossa

La Williams ha svelato la sua monoposto 2020 di Formula 1, la FW43 e subito l'ha svezzata in pista a Barcellona per uno shake-down. Difficile dire se sarà l'auto della riscossa, dopo due annate disastrose e il ritardo sulla concorrenza, ma la speranza è che possa segnare almeno un cambio di rotta per il futuro. "Siamo tutti impegnati nel tornare competitivi e nel fare progressi, lo spirito combattivo c'è ancora", assicura per l'ennesima volta la vice team principal Claire Williams. La base è la FW42 del 2019, di cui è una profonda ottimizzazione. La power unit resta ovviamente targata Mercedes, come dal 2014. "Ci siamo spesi molto nel capirne i problemi e abbiamo scelto con attenzione le aree più importanti da sviluppare, considerando le risorse di cui disponiamo", ha spiegato il nuovo capo progettista Doug McKiernan. Il budget del resto non è quello di una scuderia di vertice, bisogna scendere a compromessi. Ancora di più pensando alla rivoluzione 2021 da preparare. "Non ci sono cambiamenti nella filosofia di fondo, il lavoro in galleria del vento è avanzato in modo positivo e abbiamo fatto migliorato a livello di raffreddamento. Abbiamo risolto anche i problemi ai freni e di peso che ci hanno penalizzato lo scorso anno"

Adesso si attende il responso della pista, con i test di Barcellona alle porte: "Verso la fine della settimana guarderemo ai tempi sul giro singolo, al ritmo sui long-run e alle indicazioni dei piloti", ha spiegato il responsabile degli ingegneri Adam Carter. Rinnovata la livrea: c'è tanto rosso, come su una Williams non si vedeva dal 1999. Merito dello sponsor Rokit che adesso colora le pance laterali, l'ala posteriore e diversi altri dettagli, compresi i numeri di gara di George Russell (63) e del debuttante Nicholas Latifi (6). La base resta bianca, con altre finiture di un azzurro più intenso e dai contorni netti, rispetto all'effetto sfumato della passata stagione. Il risultato ricorda un po' la bandiera britannica. Di sicuro, almeno a livello estetico, la FW43 ci sembra più riuscita della sua progenitrice. E intanto, a differenza del 2019 quando saltò le prime giornate di test, si è fatta trovare pronta affrontando i primi km nello shake-down.