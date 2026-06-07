Il video della Polizia di Stato con Kimi Antonelli protagonista​: «Veloci solo in pista»

MOTORSPORT
Arrivano i consigli sulla sicurezza stradale di Kimi Antonelli sui canali Facebook e Instagram della Polizia di Stato. In un video postato sui social il campione di Formula 1 si rivolge ai ragazzi: «se qualcuno vuole andare forte che vada in pista, perchè ci sono circuiti dove si possono fare le sessioni con la propria macchina per sfogarsi. Andando veloce in strada invece - sottolinea - puoi mettere a rischio non solo la tua salute ma anche quella degli alti».
lunedì 8 giugno 2026 - Ultimo aggiornamento: 11:50 | © RIPRODUZIONE RISERVATA