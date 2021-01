Sulla pista di Fiorano la Ferrari F1 ha provato i suoi giovani e salutato Giuliano Alesi

Un regalo, un bel modo per dirsi addio. Tra la Ferrari Driver Academy e Giuliano Alesi, figlio dell'ex pilota Jean, non ci sarà un domani. Il lungo rapporto che li ha legati tra F3 e F2 non ha prodotto risultati tali da proseguire la collaborazione, ma la Ferrari ha voluto dargli una grande chanche: guidare per la prima volta una monoposto di F1. Lunedì 25 gennaio, Alesi ha potuto cimentarsi con la SF71-H del 2018 e con lui gli altri giovani della FDA. "È stato il modo più bello che ci potesse essere per salutare la Ferrari. Mi attende una nuova avventura che sono impaziente di cominciare", ha spiegato Alesi che guarda al 2021 con rinnovata fiducia: parteciperà infatti al campionato giapponese di Super Formula Lights, così si chiama la F3 nel Paese del Sol Levante.

Concluso il test con la Ferrari, Giuliano ha spiegato: "Ringrazio la Ferrari e la FDA per la fantastica opportunità che mi è stata offerta. Poter guidare la SF71-H è stata un'emozione incredibile, e speciale è stato anche scendere in pista davanti a mio padre su una monoposto contrassegnata dal suo stesso numero di gara, il 28. A livello di maneggevolezza la monoposto non è troppo difficile ma la potenza è sorprendente, sembra non finire mai. Anche la frenata colpisce, per quanto è pronta ed efficiente". A bordo pista, Jean, indimenticato pilota Ferrari nel Mondiale F1, che certamente ha raccolto meno rispetto a quelle che erano le sue qualità di guida.

Ma a Fiorano non ha girato soltanto Alesi. Nel pomeriggio è stato il turno di altri due piloti del Ferrari Driver Academy. Marcus Armstrong e Robert Shwartzman, che quest'anno ripeteranno la Formula 2, si sono divisi la SF71-H. Per Armstrong, neozelandese, si è trattato della prima volta al volante di una vettura di F1: "Debuttare in F1 è qualcosa di incredibile e se la macchina è una Ferrari diventa un momento indimenticabile.

Oltre alla frenata, anche il carico aerodinamico, la velocità in curva, lo sterzo, la potenza e le cambiate sono su un pianeta diverso rispetto a qualunque altra categoria". Il russo Shwartzman la Ferrari F1 l'ha già provata a Fiorano e anche ad Abu Dhabi: "Insieme al team abbiamo portato avanti un programma finalizzato a migliorare le mie capacità nel fornire indicazioni. Sono riuscito subito a riprendere il feeling con vettura e squadra, come se non fosse trascorso più di un mese dall'ultima volta che ho guidato una F1". Il programma Ferrari prevede per oggi, martedì, test con Charles Leclerc e domani, mercoledì, con Carlos Sainz.