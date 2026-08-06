Sulpizio “distratto” dalla nascita della figlia al Rally Regione Piemonte. Il pilota laziale è 10° assoluto

Si è conclusa con un decimo posto assoluto e la sesta posizione nel confronto dedicato agli interpreti del Campionato Italiano Rally Promozione, la partecipazione di Liberato Sulpizio al Rally Regione Piemonte, quinto appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally. Il portacolori di BB Competition, affiancato da Manuel Fenoli sulla Skoda Fabia RS di MM Motorsport, ha concluso sulle impegnative strade delle Langhe una gara che gli ha consentito di incamerare punti importanti per la classifica tricolore.

Il pilota laziale ha affrontato l’impegno del fine settimana con un approccio particolarmente prudente, complice il momento speciale vissuto in famiglia dopo la recente nascita della figlia, circostanza che non gli ha permesso di essere completamente focalizzato sul confronto.

"Abbiamo accusato alcuni errori ma mentalmente non ero completamente focalizzato sul correre – il commento di Sulpizio. - La nascita di mia figlia, avvenuta nelle fasi pre-gara, mi ha portato ad affrontare la gara in maniera molto tranquilla, senza impegnarmi come avrei dovuto. È una mia responsabilità. sono convinto che si potesse fare di più, ma ci può stare. Voglio ringraziare Claudio e Simona, che mi hanno aiutato nelle ricognizioni svolgendo un lavoro impeccabile, e tutto il team MM Motorsport, i ragazzi hanno lavorato più di quanto abbia fatto io durante il rally. Si è creato un bellissimo rapporto con tutta la squadra. Adesso ci concediamo un po' di relax, poi penseremo al Rally del Lazio, dove dovrò ritrovare la massima concentrazione e dare qualcosa in più."