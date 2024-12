Super GT: storico successo per Lamborghini, a Suzuka conquista il titolo GT300 del campionato giapponese

SUZUKA –Lamborghini ha conquistato anche l’Oriente. Dopo una stagione vissuta intensamente e culminata in un finale mozzafiato sul leggendario circuito di Suzuka, la Casa di Sant’Agata Bolognese ha scritto un nuovo capitolo nella storia del motorsport. Lamborghini, per la prima volta nella sua storia, ha infatti conquistato il titolo della classe GT300 nel Super GT giapponese. L’impresa porta la firma di Takashi Kogure e Yuya Motojima. Dopo aver siglato la pole position, la coppia del team JLOC (Japan Lamborghini Owners Club) ha suggellato l’impresa centrando il quarto successo stagionale con un dominio schiacciante messo in atto a Suzuka.

Dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi, Kogure e Motojima si sono presentati nell’ultimo atto del campionato Super GT con 11 punti di distacco dai leader del campionato, Naoya Gamou e Takuro Shinohara su Mercedes AMG GT3. La determinazione del team JLOC è emersa già nelle qualifiche, con Kogure che ha segnato il miglior tempo di 1'55"132 garantendo alla Huracán GT3 EVO2 la seconda pole stagionale.

In gara, Motojima ha gestito in maniera impeccabile il primo stint. Il nipponico ha mantenuto il comando, nonostante la forte pressione degli avversari, prima di cedere il volante a Kogure per la fase finale. Nonostante una sosta strategica per cambiare gli pneumatici posteriori, il duo ha ripreso il comando a dieci giri dalla fine, conquistando il successo che gli ha consentito di trionfare in classe GT300 nel campionato giapponese.

La vittoria di Suzuka della Lamborghini non è stato di certo un evento isolato nella stagione 2024. Il team JLOC aveva già dimostrato la sua competitività vincendo dapprima la 3 Ore del Fuji, a maggio, per poi ottenere due successi consecutivi nei round di Autopolis e Motegi. Con quattro vittorie stagionali, Kogure e Motojima non solo hanno conquistato il titolo piloti della classe GT300, ma hanno anche contribuito al trionfo di JLOC nel campionato riservato ai team.

Questo successo rappresenta la sesta vittoria assoluta per Lamborghini nel Super GT, consolidando il marchio del Toro come un protagonista di assoluto rilievo nelle competizioni Gran Turismo in Asia. La Huracán GT3 EVO2, già vittoriosa in altre serie internazionali come il DTM e la European Le Mans Series solo per citarne alcune, ha dimostrato ancora una volta la sua competitività e affidabilità.

Kogure, visibilmente emozionato al termine della gara, ha dichiarato: «Sono davvero felice. Ringrazio tutto il team JLOC, il manager Noritake e il mio compagno Motojima, che nella prima parte della gara ha mantenuto saldamente il comando. Sono il terzo pilota nella storia del Super GT a vincere il titolo in entrambe le classi e sono grato a tutti anche per questo».

Un incredulo Motojima ha aggiunto: «Sono praticamente senza parole. In passato abbiamo avuto anche dei momenti difficili ma, da metà dello scorso anno, le cose sono iniziate ad andare molto bene. Vincere con Lamborghini a 30 anni dalla nascita del team JLOC mi rende veramente felice».

Il successo nel Super GT giapponese completa una stagione stellare per la Casa di Sant'Agata Bolognese. Lamborghini quest’anno ha raccolto titoli in campionati prestigiosi come il DTM, con Mirko Bortolotti e il team SSR Performance, la European le Mans Series grazie alla squadra Iron Lynx e il terzetto composto da Andrea Caldarelli, Hiroshi Hamaguchi e Axcil Jefferies, oltre al British GT con la coppia del Barwell Motorsport Ricky e Rob Collard. Il titolo conquistato a Suzuka rafforza, ulteriormente, il posizionamento di Lamborghini come uno dei marchi più competitivi nel panorama globale del motorsport.