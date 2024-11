Super Trofeo Europa: doppio successo a Jerez di Randazzo e Tribaudini campioni in Am, titolo in Lamborghini Cup ad Abkhazava

JEREZ – Piergiacomo Randazzo e Stephane Tribaudini hanno monopolizzato la scena del Lamborghini Super Trofeo Europa. Oltre a siglare una perentoria doppietta, la coppia del Vincenzo Sospiri Racing a Jerez ha conquistato anche il titolo di classe Am. Dimostrazione di forza da parte di Shota Abkhazava. Mancava all’appello solamente il titolo del Lamborghini Cup ed è andato al pilota del team ART-Line.

Gara 1 ha dato già il primo verdetto con Randazzo e Tribaudini che si sono laureati campioni di classe Am. Tuttavia il francese, scattato dalla pole, si è fatto beffare da Stéphan Lemeret. Scivolato secondo, Tribaudini ha cercato immediatamente di riprendersi la posizione. Il portacolori del VSR ha quindi forzato la mano inducendo all’errore Lemeret. Il sorpasso avvenuto al termine del primo giro non è, però, andato a buon fine. Infatti l’uscita di pista di Alfredo Hernandez Ortega ha richiesto l’intervento della Safety Car neutralizzando la gara. Tutto da rifare per Tribaudini che ha restituito il comando a Lemeret. Quest’ultimo ha poi gestito al meglio la ripartenza, avvenuta al terzo giro.

Tribaudini ha iniziato un feroce pressing culminato con il sorpasso su Lemeret nel corso del sesto passaggio. Prese le redini della gara, Tribaudini ha quindi allungato prima di cedere il volante a Randazzo. Il campano è stato bravo a gestire un forte scroscio di pioggia che si è abbattuto sul circuito di Jerez a dieci minuti dalla bandiera a scacchi. Randazzo ha quindi vinto tagliando il traguardo con un vantaggio di oltre venti secondi sui primi inseguitori Andrzej e Adrian Lewandowski. Podio completato dall’alfiere del Target Racing Huilin Han, protagonista di una bella rimonta.

Quarto assoluto, Abkhazava ha vinto in Lamborghini Cup precedendo Rodrigue Gillion, subentrato a Lemeret. Sesto posto per l’equipaggio del DL Racing composto da Diego Locanto e Lucas Valkre. Costretto a prendere il via dall’ultima fila, per aver commesso un errore nella qualifica, Stephan Guerin si è reso protagonista di una forsennata rimonta culminata in settima posizione. Tuttavia il risultato non è stato sufficiente per tenere ancora aperta la lotta al titolo di classe Am. Ottavo al traguardo, Holger Harmsen ha preceduto l’esordiente Seweryn Mazur penalizzato di quindici secondi per aver rifilato due sportellate alla Lamborghini del team ASR di Petar Matic e Paolo Biglieri.

Gara 2 ha visto Han, scattato dalla pole, cedere il comando a Lucas Valkre. Buono anche lo spunto di Randazzo, bravo a scalzare Abkhazava e salire al terzo posto assoluto. In splendida forma, il campano del VSR ha poi messo nel mirino la Huracán STR Evo2 di Han sorpassandolo di forza alla curva Peluqui nel corso dell’ottavo passaggio. Randazzo, secondo, ha tentato l’undercut su Valkre rientrando in pit-lane al termine del dodicesimo giro. Preso il volante dal campano, Tribaudini ha subito inanellato una sequenza di giri veloci.

Ultimo a rientrare ai box, alla fine del quindicesimo passaggio, Valkre ha ceduto la sua Huracán a Diego Locanto. Sebbene sia riuscito a mantenere il comando della gara, il pilota del DL Racing ha ben presto dovuto fare i conti con Tribaudini. Chiuso il divario sul battistrada, il francese ha sferrato l’attacco al diciassettesimo giro prendendo il comando. Persa la leadership, Locanto è stato infilato anche da Andrzej Lewandowski, prima di accusare un problema sulla sua Huracán STR Evo2 e terminare anzitempo la gara ai box.

A salire in terza posizione è stato così Abkhazava seguito dall’alfiere del Target Racing Han incalzato, a sua volta, da Stephan Guerin. L’uscita di pista di Serge Doms, finito nella ghiaia della prima staccata, ha quindi neutralizzato la gara. La ripartenza, a due minuti dalla bandiera a scacchi, ha visto Tribaudini mantenere saldamente il comando davanti a Lewandowski. Terzo assoluto, Abkhazava ha conquistato la vittoria e il titolo di Lamborghini Cup. Quarto, Han ha terminato davanti a Guerin e la coppia del team CMR Rodrigue Gillion e Stephane Lemeret. Stimo posto per l’esordiente Seweryn Mazur protagonista di un rude duello con Paolo Biglieri. A completare la top 10 sono stati Holger Harmsen e Nigel Bailly.

Lamborghini Super Trofeo Europa – Jerez Am-Lamborghini Cup: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2