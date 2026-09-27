Superbike, Bulega è campione del mondo, 14 anni dopo Biaggi: è il primo italiano a vincerlo con la Ducati

Nicolò Bulega è ufficialmente il Campione del Mondo Superbike 2026 . Il pilota emiliano ha conquistato matematicamente il titolo iridato sul circuito di Cremona , piazzandosi al secondo posto in Gara 2 alle spalle di Iker Lecuona. Con questo storico trionfo, Bulega diventa il primo pilota italiano a vincere il Mondiale SBK in sella a una Ducati , nonché il secondo azzurro in assoluto a riuscirci nella storia della categoria dopo Max Biaggi.

Il verdetto finale è arrivato durante il round italiano a Cremona . Bulega ha disputato una stagione di assoluto spessore a bordo della Panigale V4 R gestita dal Team Aruba.it Racing - Ducati , raccogliendo una striscia impressionante di vittorie che gli ha permesso di chiudere i giochi con due weekend di anticipo. È il primo pilota in assoluto a laurearsi campione del mondo sia nel WorldSSP (titolo vinto nel 2023) sia nel WorldSBK.

L’italiano Nicolo' Bulega è campione del mondo di Superbike 2026. All’azzurro in Race 2 a Cremona basta il secondo posto per entrare nell'albo d'oro della classe regina delle derivate di serie e diventare dopo 14 anni, il secondo azzurro a vincere dopo Max Biaggi (2010 e 2012). A Cremona, nella gara 2 del Gp d'Italia, decimo e terz'ultimo appuntamento stagionale, al 26enne pilota emiliano dell'Aruba.it Racing - Ducati è bastato piazzarsi alle spalle del compagno di scuderia Iker Lecuona per assicurarsi matematicamente il titolo iridato.