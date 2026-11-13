Sulle orme di Kimi Antonelli: Ludovico Mazzola trionfa al 23° Supercorso Federale ACI Sport

L'automobilismo tricolore ha incoronato il suo prossimo protagonista. È Ludovico Mazzola, classe 2011 originario di Brescia, il vincitore della 23ª edizione del Supercorso Federale, l'appuntamento di fine anno organizzato dalla Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto” sull'asfalto dell'Autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga. Un successo che pesa, perché inserisce Mazzola in un albo d’oro che negli anni ha lanciato l'élite del motorsport mondiale: da Antonio Giovinazzi e Antonio Fuoco (protagonisti nel WEC) fino ai talenti della Formula 1 Gabriele Minì, Leonardo Fornaroli e al Campione del Mondo Andrea Kimi Antonelli. «È un onore aver vinto, questo premio lo hanno ricevuto solo i grandi campioni», ha commentato un emozionato Ludovico Mazzola a margine delle premiazioni. «In questi quattro giorni ho imparato moltissimo, sono insegnamenti che porterò con me. Ora vedremo cosa succederà l'anno prossimo: il mio obiettivo è esordire in Formula 4».

Non solo Mazzola. A brillare nel paddock romano è stato anche Cristian Blandino (2011, Caltanissetta), a cui è stato assegnato il Trofeo Cristiano Del Balzo. Il premio — intitolato allo storico direttore della Scuola Federale e consegnato dalla moglie Giovanna Simmons Del Balzo — celebra il pilota capace di mostrare la crescita più rapida e il maggior margine di miglioramento agli occhi degli istruttori. «Non avevo mai guidato una Formula 4 prima d’ora, ma sono riuscito a dimostrare il mio valore», ha spiegato Blandino. «Sono cresciuto tantissimo sia nell’approccio mentale che nella tecnica di guida. Spero che questo sia un grande punto di partenza».

La visita di Geronimo La Russa e i cinque talenti in pista. A sottolineare il peso istituzionale del progetto è arrivata anche la visita del Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa: «Questo è il luogo in cui i talenti vengono scoperti e forgiati. Abbiamo riunito cinque ragazzi straordinari, reduci da grandi risultati nel karting, mettendoli alla prova anche sotto la pioggia. Un bagaglio d’esperienza decisivo per il loro futuro». Insieme a Mazzola e Blandino, la selezione nazionale comprendeva altri tre giovanissimi prospetti pronti al salto di categoria:

Lorenzo D’Amico (2010, Penne – PE)

Gioele Girardello (2012, Vicenza)

Filippo Sala (2011, Trento)

Oltre 550 km sulle Tatuus F4: un vero weekend di gara. Supportato da Cetilar, il programma ha trasformato Vallelunga in un laboratorio ad alta intensità per preparare il passaggio dal kart alle monoposto:

Giorno 1 (Fisico e mente): Test atletici e assessment mentale curati da Athletica Cetilar.

Giorno 2 (Simulazione): Primo approccio alla pista capitolina sui simulatori dinamici professionali del Driving Simulation Center.

Giorni 3 e 4 (Pista): Debutto al volante delle Tatuus F4 di seconda generazione del team PA Racing.

In due giorni di fuoco, i cinque piloti hanno completato oltre 130 giri (più di 550 chilometri), affrontando sia l’asciutto che il bagnato e testando diverse mescole. Il format ha replicato un autentico weekend di gara — tra prove libere, qualifiche e long run — sotto la guida costante via radio e ai box degli Istruttori Federali.

Non solo volante: telemetria, gomme e neuroscienze. Sotto la direzione di Raffaele Giammaria, la formazione in pista è andata di pari passo con il lavoro in aula. I ragazzi hanno approfondito la gestione degli pneumatici direttamente con gli ingegneri Pirelli e hanno lavorato con il Settore Ricerca e Formazione della Scuola Federale — guidato dalla psicologa pedagogista Glenda Cappello e dal neuroscienziato Lucio Tonello — per allenare quelle soft skill cognitive ed emotive che oggi fanno la differenza tra un pilota veloce e un campione.