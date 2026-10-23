SuperSic 58, Marco Simoncelli raccontato dal padre in docufilm a 15 anni dalla scomparsa

Il 23 ottobre 2011, sul circuito di Sepang, un tragico incidente interrompe la vita di Marco Simoncelli, detto Sic, e una carriera destinata a lasciare il segno nella storia del motociclismo. Ma il suo sorriso, il suo talento e la sua energia continuano a vivere nel cuore di milioni di persone. Il documentario «SuperSic 58», in onda venerdì 23 ottobre in seconda serata su Rai 2, prodotto da Amarcord Production in collaborazione con Rai Documentari, racconta Marco oltre il campione: il ragazzo romagnolo spontaneo e irrefrenabile, il figlio, l'amico e il pilota capace di emozionare il pubblico di tutto il mondo. Attraverso immagini d'archivio, testimonianze e ricordi personali, il racconto ripercorre la sua infanzia, gli esordi sulle minimoto, la conquista del titolo mondiale 250cc nel 2008 e le sfide in MotoGp.

La voce guida è quella di papà Paolo Simoncelli, custode della memoria del figlio e protagonista di un percorso che ha trasformato il dolore in amore e solidarietà raccontando la Fondazione Marco Simoncelli e Casa Marco, struttura dedicata a ragazzi con gravi disabilità, dove l'eredità di Sic diventa sostegno concreto e quotidiano. Accanto a lui, la famiglia, Kate, gli amici e le persone che hanno condiviso con Marco la vita e la passione per le corse, tra cui Valentino Rossi, Mattia Pasini e Andrea Dovizioso. Spazio anche alla Sic58 Squadra Corse, voluta da Paolo per accompagnare giovani talenti nel mondo delle competizioni e mantenere vivo quel numero 58 che ha fatto sognare tanti appassionati. Un viaggio tra memoria, sport e solidarietà, per raccontare come una vita spezzata troppo presto possa continuare a generare speranza. Perché Marco non è soltanto un ricordo: è un esempio, un'emozione e una corsa che continua ogni giorno.