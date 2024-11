Suzuki alla Dakar 2025 con prototipo a idrogeno. HySE-X2 è il veicolo che sarà utilizzato nel mitico rally-raid

Sarà una Dakar all'insegna dell'idrogeno, quella a cui Suzuki ha annunciato di voler partecipare nel 2025. Il costruttore giapponese, che in collaborazione con Kawasaki, Honda e Yamaha, riunite nell'ente di ricerca HySE (Hydrogen Small Mobility & Engine Technology Association) sta esplorando l'uso dell'idrogeno come fonte di energia pulita per i veicoli, sarà trai protagonisti del rally il prossimo anno. Dopo una prima esperienza alla Dakar 2024, Suzuki sarà nuovamente protagonista alla Dakar nel 2025, dal 3 al 17 gennaio con il nuovo progetto di HySE di cui Suzuki è parte integrante, partecipando alla Mission 1000 ACT2 della Dakar 2025 con il prototipo HySE-X2. Mission 1000 è la nuova categoria del rally-raid, destinata a veicoli di nuova generazione che promuovono la neutralità carbonica. HySE ha partecipato alla Dakar 2024 con HySE-X1, il prototipo con motore a idrogeno, con l'obiettivo di testare le prestazioni del motore a idrogeno in condizioni estreme.

L'HySE-X1 ha concluso la gara e si è classificato al quarto posto nella sua categoria. Per la partecipazione alla Dakar 2025, HySE ha progettato l'HySE-X2, un prototipo evoluto sia ne motore che nel telaio che affronterà nuove sfide tecnologiche grazie all'aumento dell'efficienza alle alte velocità, al miglioramento del consumo di carburante alle medie velocità e all'aumento della capacità del serbatoio dell'idrogeno. «Abbiamo deciso di partecipare alla Dakar con l'HySE-X2 - ha commentato Daichi Kai, team manager di HySE Dakar 2025 - con motore e telaio evoluti rispetto a quelli dell'HySE-X1. Ci impegniamo a contribuire allo sviluppo di tecnologie per motori a idrogeno compatti, verificando nel 2025.

I progressi tecnici ottenuti grazie all'esperienza accumulata con HySE-X1 e puntando a prestazioni del motore ancora più elevate». L'ente HySe, partecipando a un evento di fama mondiale come la Dakar, non solo intende testare l'HySE-X2, ma mira a sviluppare una rete globale e intersettoriale per promuovere la realizzazione di veicoli a idrogeno per la mobilità sostenibile.