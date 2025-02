Suzuki a tutto Motorsport per la stagione 2025. Rally Cup e Challenge al via tra velocità e fuoristrada

Sarà una stagione 2025 a tutto Motorsport, quella di Suzuki Italia che torna in pista tra Suzuki Rally Cup e Suzuki Challenge. I due campionati monomarca Suzuki, giunti rispettivamente alla diciottesima e ventiseiesima edizione, sono organizzati da Suzuki Italia in collaborazione con il partner Emmetre Racing. I trofei ripropongono le collaudate formule pensate per massimizzare spettacolo, divertimento ed emozioni, con piloti e navigatori pronti a sfidare avversari e cronometro. I campionati monomarca Suzuki offrono ai piloti l'opportunità di competere in gare di prestigio con mezzi competitivi e affidabili, il tutto a costi contenuti e con la chance di conquistare i ricchi montepremi in palio. Tutte le gare si disputano nell'ambito di manifestazioni di livello nazionale e internazionale, su percorsi preparati da organizzazioni esperte e attente alla sicurezza. I partecipanti alla diciottesima edizione del campionato Suzuki Rally Cup potranno prendere parte con diversi modelli di auto Suzuki, il cui equilibrio tra prestazioni e robustezza garantisce un livellamento dei valori in campo, dando a tutti la possibilità di emergere.

La quota partecipazione per i piloti già iscritti a una delle precedenti edizioni la ammonta a 750 euro + IVA, mentre per i nuovi iscritti la quota ammonta a 1.300 Euro + IVA. Nelle quote sono incluse una felpa/jacket Suzuki, due polo, due cappellini e un kit di adesivi per l'auto da gara, a cui si aggiunge, per i debuttanti, una tuta ignifuga con i loghi Suzuki. I piloti potranno schierarsi al via con Swift Sport Hybrid con le specifiche Ra5H, Swift/Baleno con le specifiche Racing Start e motore BoosterJet 1.0, Swift Sport 1600 con le specifiche Ra5N, oppure, ancora, Swift BoosterJet 1.0 della Classe Rally5/R1. Tutte le auto saranno equipaggiate con pneumatici Extreme Performance Tires. La Suzuki Rally Cup 2025 si articola su sette gare, che si svolgeranno in concomitanza con alcuni tra i più famosi rally del panorama italiano, facenti parte del Campionato Italiano Assoluto organizzato da Aci Sport. La partenza è fissata per il 23 marzo, in occasione del 48° Rally del Ciocco (LU). L'ultima tappa sarà quella del 19 ottobre con il Rally di Sanremo. Con la ventiseiesima edizione del Suzuki Challenge, la Casa di Hamamatsu, consolida il suo ruolo di protagonista della scena fuoristradistica nazionale. Il trofeo ripropone la formula introdotta nel 2022, che consente la partecipazione di qualsiasi vettura Suzuki 4x4, indipendentemente dall'anno di costruzione e dalla tipologia di omologazione.

La quota di partecipazione per i piloti già iscritti a una delle precedenti edizioni è di 750 euro + IVA, che diventano 1.300 Euro + IVA per i nuovi iscritti. In questi importi sono inclusi una felpa/jacket Suzuki e un kit di adesivi per l'auto da gara, cui si aggiunge per i debuttanti una tuta ignifuga con i loghi Suzuki. Per la sola classe TH, quella riservata ai mezzi con propulsore Suzuki fino a 1.600 cc, l'importo scende a 300 euro + IVA, sia per i nuovi che per i vecchi iscritti. Per regolamento ci si può iscrivere al Challenge 2025 con qualsiasi vettura Suzuki da fuoristrada. La prima gara è in calendario il 23 marzo al 15° Italian Baja di Primavera-Artugna Race (PN)