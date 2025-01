Suzuki, tutto pronto per il Trofeo Monomarca GSX-8R CUP: montepremi ricco e una opportunità da non perdere...

Tutto pronto per il Trofeo Monomarca GSX-8R-CUP di Suzuki, che prenderà il via il prossimo 6 aprile 2025 con una griglia già completa di 32 moto pronte a battagliare sui circuiti più belli d'Italia per tutto il periodo primavera-estate. I piloti avranno la possibilità di misurarsi in sella alla nuova GSX-8R-CUP opportunamente rivisitata per la pista con il Kit Trofeo ad essa dedicato.

Il calendario del Trofeo GSX-8R CUP 2025

La prima gara del Trofeo si svolgerà il 6 aprile nel celebre Circuito di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, un tracciato iconico che vede numerosi campioni del motociclismo internazionale sfidarsi in adrenaliniche competizioni. Il 4 maggio sarà invece la volta del circuito del Magione (PG), mentre il primo giugno si gareggerà al Mugello (FI). Un mese dopo, precisamente il 6 luglio, i piloti si sposteranno a Modena, mentre l'ultima tappa è prevista il 28 settembre a Varano (PR). Tuttavia, l'organizzazione fa sapere che date e circuiti potrebbero essere soggetti a possibili modifiche nel corso dei prossimi mesi.

Montepremi ricco, con 35.000 euro da dividere e una opportunità imperdibile

In palio un montepremi complessivo di oltre 35.000 euro, con numerosi premi assegnati sia per ogni gara che per la classifica finale della stagione. Per ogni appuntamento in pista, i piloti avranno l'opportunità di conquistare diversi riconoscimenti. Il miglior tempo in qualifica verrà premiato con il Premio Superpole. Inoltre, ai primi tre classificati di ogni gara saranno assegnati premi in denaro e non solo: il vincitore riceverà 700 euro, un set di pneumatici Pirelli e una coppa; il secondo classificato otterrà 500 euro, un pneumatico posteriore Pirelli e una coppa; il terzo classificato avrà 250 euro, un pneumatico anteriore Pirelli e una coppa.

Al termine della stagione, i primi dieci piloti in classifica riceveranno importanti riconoscimenti. Il campione assoluto avrà la straordinaria opportunità di partecipare come wild card alla prima tappa del MotoAmerica Twins Cup a Daytona, oltre a ricevere il trofeo GSX-8R CUP. Il secondo classificato sarà premiato con uno scooter Suzuki Address 125 e un trofeo, mentre il terzo avrà diritto a 1.200 euro di sconto sull'iscrizione al Trofeo 2026 e al trofeo dedicato. Anche i piloti fino alla decima posizione saranno ricompensati con premi in denaro, da 800 a 200 euro.

La wild card al MotoAmerica

Suzuki garantirà al primo classificato un’esperienza unica, ossia la possibilità di mettersi alla prova nel mondo del motociclismo americano: una wild card per la MotoAmerica Twins Cup a Daytona. Il premio in palio offre un'esperienza completa ed imperdibile, che include la partecipazione all'intero weekend di gara (comprendente prove libere, qualifiche e la gara stessa), vitto e alloggio per due persone, e l'utilizzo esclusivo di una moto fornita da Suzuki per tutte le fasi del fine settimana. Questa è un'occasione unica per competere su uno dei circuiti più iconici degli Stati Uniti, con tutto il supporto logistico necessario per concentrarsi unicamente sulla performance in pista.