Svelata Yamaha M1 2019, Valentino: «Fiducioso, io e Vinales una bella coppia»

GIACARTA - Parte dall’Indonesia la nuova sfida della Yamaha nel Motomondiale. È stata presentata a Giacarta la nuova M1 con cui Valentino Rossi e Maverick Vinales daranno battaglia alla Honda degli spagnoli Marc Marquez e Jorge Lorenzo nella nuova stagione ormai alle porte. La moto ha il logo del nuovo title sponsor Monster (al posto della Movistar), lo sfondo nerazzurro come i colori dell’Inter (la squadra del cuore di Rossi) e la M giallo fluorescente al centro della livrea, disegnata da Aldo Drudi. Il debutto in pista è in programma mercoledì, quando a Sepang inizierà la tre giorni di test della MotoGp. Per il "Dottore" l’obiettivo sarà sempre il decimo titolo iridato in carriera. «Veniamo da un 2018 difficile e ci aspettiamo molto da questa stagione, vogliamo migliorare ed essere più forti», ha detto il ‘Dottorè dal palco. Il suo nono e ultimo trionfo nel Motomondiale arrivò esattamente dieci anni fa, nel 2009 con la Yamaha:

«Purtroppo è passato tanto, troppo tempo. Ho grandi ricordi di quella stagione perché vinsi il Mondiale dopo aver lottato per tutto l’anno con il mio compagno di squadra (Jorge Lorenzo, ndr). Da allora è cambiato tutto e niente. Il livello nel nostro sport ora è molto più alto, sono tutti più forti di dieci anni fa, ma nel team è sempre lo stesso». «Con la Yamaha -ha aggiunto- c’è sempre un grande feeling e l’atmosfera in una squadra è importante per raggiungere buoni risultati. Dobbiamo lavorare duramente anche perché, soprattutto nell’ultimo periodo, i nostri avversari hanno fatto un buon passo avanti», ha sottolineato Rossi, per il quale «la chiave sono sempre le gomme: dobbiamo lavorare per salvare le gomme. Si può fare la differenza con lo stile di guida ma allo stesso tempo bisogna lavorare duro con gli ingegneri. Questo il principale obiettivo del team per quest’anno».