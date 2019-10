Tänak campione del mondo Rally con la Toyota Yaris WRC

SALOU – Con una nuova convincente prova, Ott Tanak ha vinto il campione del mondo di rally con una gara di anticipo sul calendario. Al volante della Toyota Yaris il 32enne ha scritto una pagine di storia diventando il primo estone ad aggiudicarsi il titolo iridato, interrompendo anche una supremazia che andava avanti dal 2004: 9 successi di Sébastien Loeb e poi sei di Sébastien Ogier. Nel vittorioso power stage il baltico è risalito fino alla seconda posizione, scalzando dalla piazza d'onore lo spagnolo della Hyundai, Dani Sordo. L'ultima frazione è valsa a Tanak ben 8 punti: i 5 del successo della cronometrata finale ed i 3 in più del secondo posto. Toyota, che la scorsa stagione si era assicurata il titolo a squadre, grazie a Tanak è tornata a vincere anche l'alloro riservato ai piloti a oltre vent'anni di distanza dall'ultima volta: nel 1994 Didier Auriol si era imposto con le Celica.

«È difficile descrivere la pressione di questo fine settimana...», ha commentato Tanak, he ha ringraziato la squadra. «Gestore questa situazione ed arrivare in fondo è sempre stato l'obiettivo della mia vita», ha aggiunto. Il baltico ha in qualche modo anche spiegato il suo diverso approccio nella seconda parte della gara: «Non volevo rischiare – ha dichiarato – ma mia madre mi ha detto l'altra sera che se voi qualcosa, devi farla succedere: l'ho fatta succedere. È una bella sensazione».

In questa stagione il 32enne estone ha conquistato sei successi, ha vinto 5 power stage ed è salito tre volte sul podio (due secondi ed un terzo posto). Nel Rally di Catalogna vinto con la i20 coupé da Thierry Neuville, poco aiutato dai suoi compagni di squadra (sia sia Sordo precedevano Tanak), l'estone è stato agevolato non poco dalla velocissima uscita di scena virtuale di Ogier (Citroen C3), penalizzato da un problema meccanico già nel secondo stage. Ma è comunque risalito dalla quinta alla seconda posizione non cedendo alla tentazione di limitarsi ad amministrare la gara.

Il belga della Hyundai ha vinto il dodicesimo rally iridato (la “prima volta” in Catalogna), ma per lui si tratta probabilmente di uno dei successi più “tristi”. Tuttavia, grazie anche ai suoi punti, la scuderia guidata dall'italiano Andrea Adamo è la pretendente più accreditata per conquistare l'alloro a squadre in Australia. Il team coreano ha un vantaggio di 23 lunghezze da gestire su Toyota, campione uscente. Nella generale individuale piloti Tanak ha 263 punti contro i 227 di Neuville ed i 217 di Ogier, che ha chiuso in ottava posizione. Loeb, primo in Catalogna nel 2018, è rimasto ai piedi del podio (quarto), seguito da Jari Matti Latvala (Yaris) e dalle due Ford Fiesta dei piloti della M-Sport, Elfyn Evans e Teemu Suninen. A Coffs Harbour si corre tra il 14 ed il 17 novembre.