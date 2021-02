Tänak domina il Rally di Finlandia, 4 Hyundai i20 Coupé nelle prime 6. Ogier e Bertelli bloccati dalla neve

ROVANIEMI – Per usare una metafora ciclistica, Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé) è sempre in fuga nel Rally Artico di Finlandia. Dopo aver vinto i due stage di venerdì, l'estone si è aggiudicato altre tre cronometrate sabato e ha aumentato il margine sul più immediato inseguitore. Che ieri era il compagno di scuderia Craig Breen con oltre 16'' di ritardo e che oggi è il finnico Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), che viaggia però a 24'' dal leader della corsa.

Tänak è riuscito a limitare i danni perfino nello stage, il secondo di giornata, il quarto in assoluto, in cui non era riuscito a far funzionare i tergicristalli: il problema gli era costato sei secondi. Anche Thierry Neuville, con la seconda delle quattro Hyundai i20 Coupé che figurano nelle prime sei posizioni, ha guadagnato una piazza: è terzo a meno di 2'' da Rovanperä e domani punta al sorpasso.

Breen è scivolato in quarta posizione e sembra virtualmente tagliato fuori dalla lotta per il podio perché ha finito con l'accumulare parecchio ritardo, oltre i 53 secondi complessivamente. Buon per l'irlandese che Elfyn Evans (Toyota Yaris) sia ancora a 10'', ma il gallese lo ha nel “mirino” e negli ultimi 45 chilometri (i due stage in calendario domenica) lancerà l'assalto alla quarta posizione. Oliver Solberg (Hyundai i20 Coupé) è sesto a poco meno di un minuto e mezzo e sta dimostrando una grande solidità al volante, seppur su un fondo che gli è congeniale.

Il giapponese Katsuta Takamoto (Toyota Yaris) lo segue a 8 secondi in settima posizione. Poi ci sono le due Ford Fiesta di Teemu Suninen e Gus Greensmith, rispettivamente a circa 1:50 e oltre 3 minuti dalla vetta. Sébastien Ogier, il vincitore del primo rally iridato stagionale, è finito nella neve con la sua Toyota Yaris ed è lontano dalla Top 10. Gli unici punti ai quali può aspirare per muovere la classifica sono ormai quelli del Power Stage. Come venerdì, Esapekka Lappi è il primo del Wrc2: è decimo con la Volkswagen Polo Gti Rs a poco meno di 4:50. Per l'italiano Lorenzo Bertelli, che rientrava nel mondiale con la Ford Fiesta, la prova finnica era finita in mattinata, quando era rimasto bloccato nelle neve. Anche il francese Pierre-Louis Loubet (Hyundai i20 Coupè) si è dovuto ritirare.