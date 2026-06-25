Tänak e Järveoja apripista al Rally di Roma Capitale 2026 con la Toyota GR Yaris Rally2

È un pezzo da novanta a livello mondiale l'apripista del Rally di Roma Capitale. Al volante della vettura numero 0, una Toyota GR Yaris Rally2 , ci sarà l'estone Ott Tänak con il suo abituale navigatore Martin Järveoja. La numero 0 è l'ultima vettura di servizio che affronta il percorso prima dei concorrenti in maniera non competitiva e verifica che tutto sia in ordine, contribuendo così alla raccolta di informazioni tecniche e sportive su un evento che, grazie al suo percorso su asfalto e al suo scenario unico tra Roma e il territorio del Lazio, è che, grazie al suo percorso su asfalto e al suo scenario unico tra Roma e il territorio del Lazio, è al centro dell’attenzione internazionale in vista del possibile ingresso nel FIA World Rally Championship 2027, soggetto ad approvazione.



Ott Tänak è uno dei grandi piloti rally. Classe 1987, allievo di Markko Martin, è salito alla ribalta nel 2009 quando ha vinto il Pirelli European Star Driver Shootout, che gli ha permesso di affacciarsi nel campionato mondialre con la Mitsubishi Lancer Evo X . E' poi passato alla Ford, e con una crescita continua è arrivato a vincere il suo primo rally mondiale in Sardegna nel 2017. Subito la Toyota gli ha aperto le porte della sua squadra ufficiale, e con la Yaris si è laureato campione del mondo 2019. Un po' a sorpresa è passato alla rivale Hyundai, ed salito altre tre volte sul podio del WRC, terzo nel 2020, secondo nel 2022, terzo nel 2024. complessivamente ha vinto 22 rally mondiali. Quest'anno s'è regalato una pausa, relativa, perchè Toyota Gazoo Racing World Rally Team gli ha affidato lo sviluppo della nuova vettura da rally che correrà nel mondiale 2027.



La presenza di Toyota Gazoo Racing WRT e di un equipaggio di questo livello rappresenta un ulteriore riconoscimento per il Rally di Roma Capitale, che dal 3 al 5 luglio sarà l’unico appuntamento italiano valido per il FIA European Rally Championship e sarà valido anche per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. L’edizione 2026 si annuncia così come uno degli appuntamenti più attesi della stagione, con una dimensione sportiva sempre più internazionale e un programma capace di unire competizione, spettacolo, promozione del territorio e grandi contenuti per il pubblico. La manifestazione attraverserà alcuni dei luoghi più iconici della Capitale e del Lazio, confermando il proprio ruolo di piattaforma strategica per raccontare il motorsport in una chiave moderna, accessibile e fortemente legata al territorio.