Tänak (Hyundai) domina i primi due stage del Rallye Monte Carlo, tappa inagugurale del Wrc

MONACO – Ott Tänak ha cominciato con la marcia giusta la stagione 2021 del World Rally Chaampionship (Wrc). Il pilota estone si è imposto nei due stage inaugurali del Rallye Monte Carlo. Con la propria Hyundai i20 coupé, nella classifica generale precede il finnico Kalle Rovamperä ed il britannico Elfyn Evans, entrambi al volante di un Toyota Yaris. I distacchi sono rispettivamente di 3,3 e di 8,5 secondi.

La graduatoria rispecchia fedelmente anche l'ordine d'arrivo delle prime due cronometrate, poco meno di 42 chilometri in totale. A causa dell'annullamento dello shakedown, i piloti non avevano alcun riferimento. Anche per questo, forse, la gara ha perso dopo poco chilometri uno dei potenziali protagonisti. Teemu Suninen è rimasto vittima di una spettacolare carambola verso la conclusione del primo stage: la sua Ford Fiesta si è ribaltata ed è finita nella scarpata. Per fortuna, la conseguenza peggiore è “solo” la fine molto anticipata dalle gara.

Nel Rallye Monte Carlo la scelta degli pneumatici (tutti Pirelli nel Wrc1 e 2) è decisiva considerato il tracciato, oggi anche bagnato ed a tratti perfino ghiacciato. Tänak ha azzeccato quelli giusti: più di uno dei suoi colleghi, ad esempio il compagno di squadra Dani Sordo (solo sesto e con già 46 secondi da recuperare senza particolari errori), ha guidato senza sbavature, ma senza forzare temendo per la tenuta della macchina. Thierry Neuville, sempre con la Hyundai i20 coupé, è quarto a 16''. Dopo tanti anni con Niolas Gilsoul al proprio fianco, ha dovuto abituarsi alla navigazione di Martijn Wydaeghe.

Nella seconda frazione è stato anche più veloce del campione del mondo in carica, Sébastien Ogier (Toyota Yaris), che adesso precede di 9 decimi in classifica. La quarta vettura coreana, quella guidata da Pierre-Louis Loubet è settima, ma a quasi 68 secondi. Gus Greensmith, con la seconda Ford Fiesta del Wrc1, è decimo a un minuto e mezzo. Davanti a lui, nella Top 10, si sono inseriti sia Andreas Mikkelsen con la Skoda Fabia sia Adrien Fourmaux con la Ford Fiesta, entrambi al volante di vetture omologate per il Wrc2. Il giapponese Katsuta Takamoto è undicesimo con la quarta Toyota Yaris. Venerdì si continua con 5 stage: il sesto, il secondo passaggio sulla Montauban sur l'Ouvèze-Villebois les Pins, era già stato cancellato dal programma.