Tänak (Hyundai) subito al comando del Rally Nuova Zelanda, terzultima tappa del mondiale. Rovanperä (Toyota) corre per il titolo

AUCKLAND – Il terzultimo rally del mondiale di specialità 2022 è cominciato bene per la Hyundai che, seppur dopo la poco più che simbolica prova inaugurale di giovedì sera (la mattina italiana in considerazione del fuso orario), ha due i20 N sul podio virtuale. Nel Rally della Nuova Zelanda, dopo meno di 1,8 chilometri (sui 280 complessivi) al comando della corsa c'è Ott Tänak, attuale secondo della classifica generale assoluta.

La seconda vettura, quella di Thierry Nueville, è terza a 1,6'' da quella dell'estone. Fra le due Hyundai c'è la Ford Puma di Craig Breen (sesto assoluto), che accusa 9 decimi di ritardo da Tänak che tra questo fine settimana e le prove di Spagna e Giappone dovrebbe rosicchiare 53 punti al battistrada, il finlandese Kalle Rovanperä (Toyota Gr Yaris), primo nello shakedown e per il momento sesto a 2,6'' dalla vetta. Prima di lui ci sono i compagni di squadra Takamoto Katsuta (a 2'' da Tänak) e Eflyn Evans (a 2,2'').

Con la seconda delle tre Ford Puma della classe regina Gus Greensmith è settimo a 2,9'' e precede il campione in carica (e abdicante: quella neozelandese è la quarta presenza nel Wrc1 quest'anno) Sébastien Ogier che con la propria Gr Yaris ha già rimediato 4,5'' dalla vetta, lo stesso ritardo di Oliver Solberg (Hyundai i20 N). La Top 10 è completata dall'asso di casa, Hayden Paddon che con la Hyundai i20 N non plug-in (Wrc2) viaggia a 2,1'' dalla coppia franco-scandinava.

L'ultimo dei piloti del Wrc1 è Lorenzo Bertelli, l'italiano che doveva esordire sulle nevi della Svezia in febbraio e che ha dovuto invece attendere fino a ottobre per guidare in una prova iridata la vettura dell'Ovale Blu. Dopo 1,8 chilometri Bertelli è diciassettesimo a 13,7'' da Tänak. Il tempo non lo preoccupa: «Le stradesono fantastiche e costituiscono una buona ragione per aver scelto il Rally della Nuova Zelanda», ha commentato al termine dello stage inaugurale. Domani si continua con 6 cronometrate: la prima scatta poco dopo le 21.30 europee.