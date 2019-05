Rally Cile, Tanak (Toyota Yaris) sempre primo. Pauroso incidente per il leader Neuville (Hyundai)

TALCAHUANO – Ott Tänak (Toyota Yaris) guida il Rally del Cile ed a 4 cronometrate dalla fine della sesta tappa del Fia World Rally Championship (Wrc) deve amministrare poco più di mezzo minuto di vantaggio nei quasi 60 chilometri contro il tempo che ancora mancano alla fine. Ai tre primi posti di frazione di venerdì, l'estone ne ha aggiunti altri due sabato incrementando di otto secondi il margine su Sébastien Ogier (Citroen C3).

Il francese avrebbe voluto essere in grado di andare più veloce, ma si è preoccupato molto per le sorti di Thierry Neuville e del suo navigatore Nicolas Gilsoul, rimasti vittima di un pauroso incidente nel corso del secondo stage di giornata con la Hyundai i20 Coupé. Per il belga si era inizialmente temuta anche una frattura, ma con un tweet ufficiale la scuderia coreana ha fatto sapere che l'ipotesi peggiore era stata scongiurata dai sanitari dell'ospedale di Concepcion, dove l'equipaggio era stato trasportato.

Al terzo posto era così subentrato Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), che è poi incappato in un problema meccanico nella cronometrata cha chiuso la giornata. La sua parziale uscita di scena ha spianato la strada a Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupé) che si è issato sul podio virtuale con appena 5 secondi di ritardo da Ogier. I due (15 titoli mondiali complessivamente) si contendono niente meno che la piazza d'onore in una gara mai disputata prima.

Elfyn Evans (Ford Fiesta) è l'unico degli altri piloti a non accusare un ritardo quasi siderale: è quarto a 1:06. Poi i distacchi superano i tre minuti. A cominciare da quello di Teemu Suninen con l'altra vettura dell'Ovale Blu: il finnico non era partito bene (addirittura nono), ma si è poi “ambientato”. Esapekka Lappi (Citroen C3) è sesto a 10'' dal connazionale, mentre Andreas Mikkelsen con l'altra Hyundai i20 Coupé “superstite” è settimo e gli rende mezzo minuto. Il primo dei piloti del Wrc2 è il giovane Kalle Rovanperä (Skoda Fabia R5) a sei minuti e mezzo dalla testa, tallonato da Mads Ostberg (Citroen C3 R5). Completa la Top 10 Kris Meeke, precipitato in decima posizione con la Toyota Yaris a quasi 7 minuti e 22 secondi, sei e mezzo dei quali rimediati nella prima cronometrata di venerdì, quando è andato largo in una curva sbattendo contro gli alberi e danneggiando l'auto.