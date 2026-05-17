Targa Florio, alla 110ª edizione trionfa l'equipaggio di ACI Team Italia Daprà - Guglielmetti su Skoda

Ci voleva davvero un palcoscenico dei più prestigiosi per festeggiare la prima vittoria nel CIR di Roberto Daprà. E’ così! L’edizione numero 110 della gara più antica del mondo, incorona il venticinquenne trentino come la più bella realtà del rallismo italiano. L'equipaggio di ACI Team Italia, completato dall’esperto Luca Gugliemetti a bordo di una Skoda Fabia RS Rally2 preparata da Delta Rally e gommata Pirelli, dopo tre giorni di spettacolo si è imposto nel secondo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Il giovane della scuderia Pintarally, tra la notte e il giorno sulle prove speciali delle Madonie, ha fatto cinque scratch, conquistando la prima vittoria in carriera nella massima serie tricolore.Un successo pesante, considerato che la classica gara siciliana assegnava punteggio a coefficiente maggiorato 1.5, e che lancia il talento trentino in testa alla classifica del CIAR Sparco, grazie anche ai 2 punti guadagnati nella Power Stage finale. Su oltre 140 km di prove speciali lo scontro tra Daprà, il pilota Lancia Andrea Crugnola e il driver ufficiale di Toyota Simone Campedelli, è stato appassionante.



Il giovane di ACI Team Italia era partito subito bene, prendendo la testa della gara e facendo la differenza soprattutto nel secondo giro di prove al venerdì, quando nella notte ha dato uno strappo decisivo. Lo scratch nella Power Stage che valeva ben 3 punti tuttavia l'ha segnato Crugnola, navigato da Luca Beltrame sulla Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, chiudendo la gara con ben 4 prove speciali vinte. Il distacco finale fra il pilota varesino è stato di 12.9", di cui 10" di penalità incassati per non aver rispettato una slow-zone nella PS2.

Per gran parte della gara così è stato un botta e risposta, con diverse PS che hanno visto Crugnola duellare sul filo dei decimi con il vincitore e non solo. Ottima infatti la prestazione di Simone Campedelli e Tania Canton, l'equipaggio ufficiale del Toyota Gazoo Racing Italy sulla GR Yaris Rally2, terzi all'arrivo con un punto ottenuto nella prova finale. Campedelli in particolare è stato il riferimento nelle prime battute di gara, quando ha siglato il miglior tempo nella PS2, prendendo anche per due prove la leadership della gara, ma sulla PS4 un testacoda gli ha fatto perdere circa 10"; dopo aver pagato anche lui 30" di penalità nella slow-zone, all'arrivo aveva un distacco di 37.7".

al Ciocco nel CIAR Due Ruote Motrici per Gabriel Di Pietro eAndrea Dresti, unica Peugeot 208 in un podio tutto Lancia. Il pilota ossolano ha vinto 6 prove su 11, dominando totalmente la scena fra le "tuttoavanti" ed arrivando al palco nel centro di Palermo, al Campus dell'Università di Palermo, con un vantaggio rassicurante. Secondo posto importante per ritrovare ritmo e morale intascato da Christopher Lucchesi, in coppia con Enrico Bracchi su Lancia Ypsilon Rally4 HF, che ha difeso la sua posizione sul finale da Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni, anche loro su Ypsilon e terzi a 12" dal toscano.