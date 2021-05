Targa Florio, i quattro moschettieri della Hyundai vogliono “A Cursa”. Al via anche la i20 R5Neuville

Anche la terza gara del Campionato Italiano Rally Sparco registra la presenza di Hyundai ai massimi livelli. D’altronde stiamo parlando della Targa Florio, la più antica corsa su strada. E anche in chiave moderna, versione rally, e pure con tutte le limitazioni COVID, “a cursa” è un obiettivo stimolante per ogni pilota. La casa coreana, che ha già lasciato il segno al Ciocco e al Sanremo schiera complessivamente quattro equipaggi ufficiali.

I campioni italiani in carica Andrea Crugnola e Pietro Ometto vincitori l’anno scorso e ci proveranno anche quest’anno con la Hyundai i20 R5 di Friulmotor gommata Pirelli,partner tecnico del programma.

“È uno dei rally più difficili e affascinanti che abbia mai disputato e voglio giocarmela al meglio per recuperare punti in classifica piloti” racconta Andrea Crugnola. “Qui si corre su strade molto veloci e in parte sconnesse, con un asfalto che non ha un grip costante. Proprio per questo è importante disegnare traiettorie molto precise senza commettere il minimo errore. Sarà una gara tirata con distacchi molto contenuti tra i primi. Io e Pietro ci concentreremo al massimo fin dalle ricognizioni e poi nei test con la vettura da gara assieme al team Friulmotor e Hyundai Motorsport Customer Racing. Per andare forte bisognerà lavorare molto bene sulle varie regolazioni della vettura che non abbiamo mai provato in queste condizioni. Altrettanto fondamentale sarà la scelta degli pneumatici in cui ci affideremo all’esperienza e ai consigli dei tecnici Pirelli”.

Come nelle precedenti gare del Campionato Italiano Rally, Crugnola e Ometto saranno affiancati da un’altra Hyundai i20 R5 ufficiale, guidata dall’irlandese Craig Breen che ritrova il navigatore belga Louis Louka. L’equipaggio è iscritto al CIR 2021 per portare punti nella classifica costruttori, in cui Hyundai è attualmente al comando.

Al Targa Florio saranno presenti anche due i20 Coupé WRC+. Una di Hyundai Motorsport, guidata dall’equipaggio belga Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe e una seconda del team Hyundai 2C Competition, della coppia svedese Ole Christian Veiby-Anders Jonas Andersson. Il belga vice campione del mondo che sta contendendo il titolo 2021 a Ogier e il giovane Veiby sono al debutto sulle strade della Targa Florio, che rappresenta un importante opportunità per lavorare sulla WRC+ e prendere maggiore confidenza in previsione della prossima gara su asfalto del Mondiale Rally, in programma a Ypres (in Belgio) dal 13 al 15 agosto.

Da seguire anche un altro debutto, quello della nuova Renault Clio Rally4, appena omologata, che sarà portata in gara dal sette volte vincitore della Targa Paolo Andreucci, che sarà però trasparente ai fini della classifica di campionato, dove si rinnoverà in Sicilia il duello tra Stefano Albertini, attuale leader dell’assoluta e del campionato Asfalto, Gian Domenico Basso sempre velocissimo e alla ricerca della prima vittoria a Cerda e Fabio Andolfi leader del programma ACI, tutti con le Skoda.

Il rally in breve

Venerdì 7 maggio– 08:00-10:00 shakedown; 15:30 partenza dal porto di Termini Imerese; 16:30 PS Sclafani-Bagni power stage televisiva trasmessa da Rai Sport e ACI Sport; 18:45 arrivo al porto di Termini Imerese.

Sabato 8 maggio- 06:40 partenza seconda sezione per le successive 9 prove speciali (3 da ripetere 3 volte); 20:55 conclusione con arrivo a Belvedere Principe di Belmonte a Termini Imerese.

Percorso: 10 prove speciali per 92 km (12,6%), 409,37 km di trasferimenti per un totale di 501,37 km

Classifica Campionato Italiano Rally Conduttori 2021 (2/8 gare)

1° Albertini-Fappani 31 punti; 2° Breen-Nagle (Hyundai i20 R5) 25; 3° Andolfi-Savoia 24; 4° Basso-Granai 23; 5° Crugnola-Ometto (Hyundai i20 R5) 19.

Classifica Campionato Italiano Rally Costruttori 2021 (2/8 gare)

1° Hyundai 42 punti; 2° Škoda 40; 3° Volkswagen 14; 4° Citroën 6.