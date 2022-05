Targa Florio, tutto pronto per la terza prova del massimo campionato tricolore rally. Crugnola e Basso i favoriti, tanti gli outsider

PALERMO - Il profumo della zagara, così tipico in Sicilia nel mese , richiama inevitabilmente “a Cursa”, un altro vanto dei siciliani: la Targa Florio.

La corsa più antica al mondo, con i suoi asfalti veloci, diversi dalle altre gare titolate, è valida per il massimo campionato tricolore rally. Terzo dei sette appuntamenti 2022, la Targa mette in palio punti pesanti, grazie al coefficiente 1,5. Punti ai quali aspirano i quattro maggiori aspiranti al titolo 2022.

Andrea Crugnola, primo al Ciocco, secondo a Sanremo per un’inezia, si è dimostrato finora il candidato più autorevole. Da quando è tornato al volante della Citroen C3 della FPF, con cui aveva vinto il titolo nel 2020, ha ripreso il suo percorso da numero uno. Un altro protagonista ritrovato è Fabio Andolfi, che per anni ha militato nel WRC2, cogliendo una vittoria in Corsica. Tornato in ambito nazionale ha piazzato un grande exploit nella gara di casa, il Sanremo con la Skoda Fabia di Munaretto. In classifica Andolfi è preceduto da Damiano De Tommaso, con la Skoda Fabia della Delta, con la quale è salito sul podio in entrambe le gare corse finora.

Chi invece non ha ancora ingranato la marcia giusta è il campione in carica Giandomenico Basso, quest’anno al volante della Hyundai i20 della filiale italiana curata da Friul Motor. In casella il pilota di Cavaso del Tomba ha soltanto i 12 punti del terzo posto al Ciocco contro i 41 di Crugnola. Ma la storia ci insegna che non bisogna mai sottovalutare “Giando”, che l’anno passato ha finalmente aggiunto il suo nome nel più prestigioso degli albi d’oro delle corse italiane.

Molti sono anche gli outsider, da Stefano Albertini a Giacomo Scattolon, da Rudy Michelini ad Antonio Rusce, e ancora i giovani Tommaso Ciuffi, Alessio Profeta, Christopher Lucchesi.

La “Cura” numero 106 avrà il suo quartier generale a Termini Imerese, da dove inizierà la gara venerdì dalle ore 14.00 dal Targa Florio Village e si concluderà poi sul Belvedere Principe di Belmonte sera dalle ore 19.30. Come da format del CIAR di quest’anno, per la prima giornata sono previste tre prove speciali dopo i test nello shakedown, programmati dalle ore 8.00 su tratto di 3 km in zona Cangemi. La SSS1 “Nino Vaccarella” (2,15 km) è il breve appuntamento televisivo d’apertura fissato per le ore 15.00, visibile su ACI Sport TV (ch. 228 Sky) e RAI Sport (ch. 57 DT). Quindi il doppio passaggio sulla prova “Cefalù” (14,75 km – SS2 ore 17.55, SS3 ore 19.41) segnerà una prima classifica parziale prima dell’intervallo notturno.

ci saranno tre giri su tre diversi tratti cronometrati. Si ripartirà dalla più corta “Tribune” (6,30 km – SS4 ore 7.59, SS7 ore 12.28, SS10 ore 16.57). A seguire, nei primi due passaggi è programmata l’altra prova televisiva “Targa” (10,70 km – SS5 ore 8.25, SS8 ore 12.54), sempre trasmessa su ACI Sport TV, che per l’ultimo giro sarà accorciata e avrà il nome di “Vincenzo Florio” (8,55 km - SS11 ore 17.23). Quindi la prova più lunga in chiusura “Scillato-Polizzi”, altra strada classica per l’ultimo crono (14,99 km – SS6 ore 8.54, SS9 ore 13.23, SS12 ore 17.52).

CLASSIFICA PRIMA DELLA TARGA FLORIO: 1. Crugnola (Citroen C3 Rally2) 41pt; 2. De Tommaso (Skoda Fabia Rally2) 29pt; 3. Andolfi (Skoda Fabia Rally2) 24pt; 4. Albertini (Skoda Fabia Rally 2) 21pt; 5. Scattolon (Skoda Fabia Rally2) 14pt; 6. Basso (Hyundai i20 NRally2) 13pt; 7. Michelini (Volkswagen Polo GTI Rally2) 10pt; 8. Ciuffi (Skoda Fabia Rally2), Rusce (Hyundai i20 NRally2),

CLASSIFICA CIRP: 1. De Tommaso (Skoda Fabia) 38pt; 2. Andolfi (Skoda) 34pt; 3. Scattolon (Skoda) 24; 4. Michelini (Volkswagen Polo) 18pt; 5. Rusce (Hyundai i20) 12pt; 6. Lucchesi (Skoda) 11pt; 7. Ciuffi - Miele (Skoda) 10pt; 8. Mabellini (Renault Clio Rally4) 6pt; 9. Profeta (Skoda) 3pt;

CALENDARIO 2022: 4-5 ° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 8-9 aprile| 69° Rallye Sanremo; 6-7 ° Targa Florio (coeff. 1,5); 24-25 ° Rally di Alba; 22-24 luglio | Rally di Roma Capitale; 26-27 ° Rally 1000 Miglia; 7-8 ° Rally Due Valli Coeff. 1,5