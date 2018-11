FE sempre più rosa, Tatiana Calderon al volante della DS Techeetah ai test di Al Diriyah

PARIGI – Donne alla ribalta in Arabia Saudita in occasione dei test della Formula E in calendario il 16 dicembre sul circuito cittadino di Ad Diriyah, cioè il giorno dopo la disputa del primo ePrix della quinta stagione del campionato riservato alle monoposto elettriche. Come già altri team, anche la scuderia Ds Techeetah ha deciso di affidare una vettura ad una pilota.

Cioè alla 25enne colombiana Tatiana Calderon, che solo qualche settimana fa aveva guidato anche un bolide di Formula 1 in occasione delle prove del Gran Premio del Messico. La giovane sarà al volante di una delle due Ds E-Tense Fe19. Una scelta sportiva simbolicamente importante, visto che solo da pochi mesi (dalla fine di giugno, per la precisione) le donne sono state autorizzate a prendere la patente nel paese.

«Quando gli organizzatori della Formula E ci hanno parlato della possibilità di mettere in pista una pilota di talento durante le prime prove nel corso della stagione, non ce la siamo fatta sfuggire. Abbiamo cercato qualcuno che potesse fare al caso nostro, e Tatiana era la prima della lista», ha dichiarato Mark Preston, team Principal della Ds Techeetah. «Ha un vero talento, e siamo sicuri che farà un ottimo lavoro durante le prove», ha aggiunto, auspicandone un futuro nel campionato full electric.

«Non vedo l’ora di provare la Ds E-Tense Fe19 a dicembre. La Formula E è molto interessante e sono felice di poter conoscere questo mondo in occasione delle prove. Sarà la mia prima esperienza a bordo di una monoposto 100% elettrica. Sono curiosa di vedere come dovrò adattare il mio stile di guida per risultare più efficace possibile», ha commentato Tatiana Calderon.