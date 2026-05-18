Tatuus celebra la T-421 numero 500: traguardo storico per la Formula 4 più utilizzata al mondo

LAINATE - Traguardo storico per Tatuus. L’azienda italiana, specializzata nel motorsport, a maggio ha consegnato la cinquecentesima T-421. Si tratta della monoposto più utilizzata nei campionati di Formula 4 a livello globale. Oltre al successo della vettura, che la si può osservare correre ogni weekend sulle piste di tutto il mondo, Tatuus si è confermata come una fucina di nuovi talenti supportando la crescita dei giovani piloti che ambiscono a raggiungere la Formula 1.

Presentata nel 2021 come evoluzione della precedente generazione di Formula 4, la T-421 è diventata rapidamente il riferimento assoluto della categoria, trovando spazio in ben 16 campionati distribuiti tra Europa, Americhe, Asia e Oceania. Una diffusione capillare che l’ha trasformata in una delle monoposto da competizione più prodotte e vendute a livello globale, consolidando la posizione di Tatuus come uno dei costruttori più importanti nel panorama delle categorie propedeutiche.

Per celebrare il raggiungimento del cinquecentesimo esemplare, Tatuus ha voluto coinvolgere non solo i propri dipendenti ma anche le aziende del gruppo Korus che partecipano quotidianamente allo sviluppo del progetto T-421: ATM-Autotecnica Motori, Breda Racing e Next Solution Technologies. Un riconoscimento al lavoro condiviso che ha permesso alla vettura di imporsi nei principali campionati Formula 4 del mondo.

La T-421 rappresenta infatti molto più di una semplice monoposto. Negli ultimi anni è diventata la piattaforma sulla quale si sono formati alcuni dei talenti più interessanti del motorsport contemporaneo. Tra questi figurano Andrea Kimi Antonelli e Arvid Lindblad, piloti che hanno mosso i primi passi nelle formule con la seconda generazione della Formula 4 Tatuus prima di proseguire il proprio percorso verso i vertici dell’automobilismo.

Il successo della T-421 si inserisce però in una storia più ampia, quella della Formula 4 moderna nata nel 2014 con l’introduzione del nuovo modello FIA destinato a creare un collegamento strutturato tra karting e monoposto. Un progetto che ha cambiato radicalmente la formazione dei piloti e che ha permesso di costruire percorsi di crescita più lineari e competitivi.

Come spiegato dal CEO di Tatuus e del gruppo Korus Giovanni Delfino: «La cinquecentesima T-421 non è solamente un grande traguardo per Tatuus, ma un importante successo per l’intero movimento del motorsport internazionale. Con la Formula 4, sin dalla prima generazione nel 2014, la FIA ha dato vita ad un nuovo modello di passaggio tra karting e monoposto che ha garantito ai piloti di arrivare sempre più preparati alle categorie superiori».

Delfino ha poi sottolineato come l’evoluzione della categoria abbia portato a una crescita impensabile nei primi anni del progetto: «Un modello che è andato affermandosi nel corso di anni di grande sviluppo per il motorsport, nei quali tanti campionati sono nati e cresciuti fino a raggiungere, con la seconda generazione che oggi celebriamo, griglie che sfiorano le 50 vetture per round. Numeri che erano difficili da immaginare all’inizio di questo cammino ma che oggi determinano la meravigliosa quotidianità di tante delle aziende che compongono il gruppo Korus».

La T-421 raccoglie l’eredità della T-014, la prima generazione Formula 4 prodotta dal 2014 al 2021 in quasi 300 esemplari. Anche quella vettura aveva svolto un ruolo fondamentale nella crescita dei futuri protagonisti del motorsport internazionale. Attraverso la T-014 sono passati infatti nomi come Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen, Isack Hadjar, Liam Lawson, Lance Stroll, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto, tutti piloti che hanno utilizzato la Formula 4 come primo vero gradino nel percorso verso le categorie superiori.

Guardando ai numeri complessivi, la produzione combinata delle due generazioni di Formula 4 Tatuus è ormai prossima agli 800 esemplari, un risultato che testimonia la portata del progetto e la sua centralità nello scenario internazionale delle corse automobilistiche.

A evidenziare questo aspetto è stato anche il presidente di Tatuus e del gruppo Korus Gianfranco De Bellis: «Nella storia di Tatuus sono molti i modelli che hanno trovato ampia diffusione nei campionati globali e mostrato capacità formative senza pari per i piloti. La T-421 sta scrivendo pagine meravigliose della storia del nostro brand e insieme alla vettura di prima generazione è ormai prossima agli 800 esemplari prodotti. Volumi che ci permettono di puntare alla quota di 1.000 monoposto sfiorata dai diversi modelli di Formula Renault che nei primi anni duemila hanno segnato una svolta nella nostra storia e nel percorso di crescita di ogni pilota».

Dietro il successo della T-421 c’è inoltre il lavoro congiunto delle aziende del gruppo Korus. ATM-Autotecnica Motori è responsabile dello sviluppo e della fornitura del propulsore quattro cilindri in linea derivato Abarth che equipaggia la vettura, mentre Breda Racing realizza numerosi componenti strategici, tra cui halo, leve delle sospensioni e sistemi destinati alla gestione delle monoposto in pista e presso la sede operativa. Next Solution Technologies cura invece gran parte dell’impianto elettronico ed elettromeccanico, oltre a fornire elementi come volanti e rain light.

Il traguardo delle 500 unità non rappresenta comunque il punto conclusivo del percorso della T-421. La monoposto continuerà infatti a essere prodotta fino al 2028, anno in cui i regolamenti FIA prevedono l’introduzione della terza generazione di Formula 4. Un progetto sul quale le aziende del gruppo Korus sono già al lavoro, con l’obiettivo di raccogliere l’eredità di una vettura che ha contribuito a ridefinire il panorama delle categorie propedeutiche e che, in appena cinque anni, è diventata il riferimento mondiale della Formula 4.