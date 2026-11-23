L'eccellenza del motorsport italiano torna sotto i riflettori sul leggendario Circuito da Guia. Al Gran Premio di Macau 2026, Tatuus recita un ruolo da assoluta protagonista: per la prima volta nella storia della manifestazione, infatti, entrambe le categorie propedeutiche in pista — la Formula Regional World Cup e la World Cup F4 — scendono sull'asfalto con monoposto e propulsori interamente progettati e costruiti in Italia.

A rendere ancora più speciale il fine settimana asiatico è il debutto assoluto tra i muretti di Macau della nuova T-326, chiamata a raccogliere l'eredità della T-318 nel Main Event riservato alle Formula Regional. Fin dalle prime battute, la nuova vettura ha confermato un netto salto prestazionale rispetto alla generazione precedente: Ernesto Rivera ha subito abbattuto il riferimento cronometrico fermando il tempo su 2'14''480, oltre un secondo più veloce rispetto al 2'15''609 siglato da Naël nell'edizione 2025. Il giro del pilota messicano è stato poi annullato per aver provocato una bandiera rossa — come previsto dal severo regolamento del GP — consegnando il miglior crono ufficiale ad Alex Ninovic in 2'14''665, tempo comunque ampiamente inferiore al precedente primato della T-318.

Lo spettacolo offerto dalle Formula Regional rappresenta il piatto forte di un programma ricchissimo, che affianca alla gara regina anche la World Cup F4 — disputata con le collaudate T-421, punto di riferimento della maggior parte delle serie nazionali nel mondo — oltre alla FIA GT World Cup, al TCR World Tour, al Macau Motorcycle GP, alla GT4 Cup e al Macau Roadsport Challenge.

Il successo dell'edizione 2026 consolida ulteriormente un legame storico tra Tatuus e il tracciato cittadino di Macau. Una storia iniziata tra il 2002 e il 2005 con le prime Formula Renault, proseguita nel 2013 con le FA010 (note come Formula Abarth) e rilanciata in tempi recenti: prima con l'esordio della T-421 in Formula 4 nel 2023, poi con il biennio 2024-2025 che aveva già visto la T-318 al centro dell'evento principale.