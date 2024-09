Girolami (Cupra) e Losonczy (Honda) si dividono le vittorie di Brno, a Montenegro (Honda) il titolo Rookie

BRNO – Tutto rimandato a Valencia. Come nelle migliori tradizioni, l’esito finale del campionato 2024 del TCR Europe si deciderà nell’ultimo appuntamento stagionale. Tuttavia la tappa della Repubblica Ceca ha decretato già un vincitore: si tratta di Ignacio Montenegro. L’alfiere della Honda al termine della prima gara di Brno, ha conquistato il titolo riservato ai Rookie. Prima manche vinta da Franco Girolami che, però, nella seconda frazione è arrivato solamente nono. Quando mancando ancora due gare al termine del campionato, l’argentino può contare su un vantaggio di appena cinque punti su Aurélien Comte. Terza doppietta stagionale in casa Honda grazie a Levente Losonczy e Montenegro che hanno dominato la seconda manche.

Gara 1 ha proposto un duello da vertice di classifica. Girolami, scattato dalla pole, si è dovuto subito difendere da un arrembante Comte. I due sfidanti al titolo hanno proseguito appaiati per diverse tornate, fin quando l’argentino del Manlau Motorpsort è riuscito a trovare il giusto ritmo con la sua Cupra Leon. Girolami ha quindi preso un buon margine nei confronti di Comte andando a tagliare per primo il traguardo. Sopravanzato Viktor Andersson allo spegnimento dei semafori, Math’o Homola si è istallato in terza posizione senza più mollarla.

Alle spalle di Andersson, quarto, si è assistito a una dura lotta per la top 5. Autore di un ottimo spunto al via, Montenegro si è però dovuto difendere dagli attacchi dai protagonisti del TCR Eastern Europe Martin Kadlečik e Bartosz Groszek scivolando, così, all’ottavo posto al termine della gara. Il duello tra Giovanni Scamardi e Viktor Davidovski ha visto quest’ultimo avere la peggio finendo in testacoda. Ad approfittarne è stato così Felipe Fernandez che ha chiuso nono davanti a Scamardi.

Gara 2 a farla da padroni sono stati i piloti del team ALM Motorsport con il dominio delle Honda Civic Type R. Allo spegnimento dei semafori Losnczy ha mantenuto la prima posizione seguito da Groszek e Montenegro, quest’ultimo autore di un ottimo scatto. Dopo la neutralizzazione, per via del contatto tra Petr Cizek e Zarko Knego nel corso del primo giro, la gara è ripresa al quarto passaggio con Montenegro che si è subito sbarazzato di Groszek salendo in seconda posizione. I due alfieri Honda hanno quindi proseguito in coppia fin sotto la bandiera a scacchi regalando la terza doppietta stagionale al team ALM Motorsport.

Approfittando del restart, Comte ha sopravanzato il compagno di squadra Scamardi salendo al quarto posto. Nel mentre Girolami ha dato vita a un intenso recupero sbarazzandosi dapprima di Adam Kout e poi di Andersson risalendo in quinta posizione. La resa dei conti è arrivata all’ultimo giro quando Comte, nel tentativo di sorpassare Groszek, ha mandato in testacoda il polacco. Pur tagliando il traguardo in terza posizione, Comte è stato penalizzato di cinque secondi per tale manovra. Il francese, ottavo, ha però chiuso davanti Girolami, a sua volta sanzionato di cinque secondi per aver sorpassato in regime di safety car. Così a ereditare il gradino più basso del podio è stato Anderson.

Sarà dunque il circuito intitolato a Ricardo Tormo di Valencia a decretare il campione del TCR Europe 2024. Il tracciato spagnolo, il 28 e 29 settembre prossimo, ospiterà l’ultimo atto stagionale del campionato Turismo continentale. Si preannuncia una lotta a tre, perché a contendersi lo scettro saranno Girolami, Comte e Montenegro.

TCR Europe a Brno: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2